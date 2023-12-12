بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة تجاه السعودية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة انطلاق النسخة 20 من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجارى بمشاركة أبطال القارات الست، منهم الأهلى بطل أفريقيا، إضافة إلى اتحاد جدة "منظم البطولة"، بصفته بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.

الاهلي

كأس العالم للأندية

ويقص اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزلندي شريط مونديال الأندية 2023، عندما يلتقيان في الساعة الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة.

مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية

ويشارك فريق اتحاد جدة، للمرة الثانية في تاريخه، بينما يسجل أوكلاند سيتي مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة فى البطولة.

وينتظر الأهلي مواجهة فلومينينسى بطل البرازيل حال الفوز فى مباراة يوم 15 ديسمبر، والتى فى الغالب ستكون أمام اتحاد جدة الأقرب للفوز على حساب أوكلاند سيتي.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، حال تخطي المارد الأحمر للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.

الأندية المتوجة بكأس العالم

وفاز 11 ناديًا مختلفاً ببطولة كأس العالم للأندية تاريخيًا عبر الـ19 نسخة التي أقيمت منذ عام 2000 حتى 2022، كما أنه لم يفز سوى 3 أندية من خارج القارة الأوروبية وجميعها من البرازيل، وهي أندية كورينثيانز وساو باولو وإنترناسيونال.

ويعد ريال مدريد صاحب لقب النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية 2022 والتي أقيمت في المغرب، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 5-3.

النادي الاهلي

تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، ويطمح من خلال مشاركته في هذه النسخة من البطولة في تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث، الذي حققه في 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، حيث سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة