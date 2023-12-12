تطور خطير.. جمعية الشحن النرويجية تهاجم الحوثي لاستهدافه الناقلة ستريندا

اعتبرت جمعية الشحن النرويجية الهجوم على الناقلة “ستريندا” تطورا خطيرا وغير مقبول للوضع الأمني للشحن المدني بالبحر الأحمر.

وأكد الجيش الأمريكي أن الصاروخ أُطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أثناء مرور الناقلة بمضيق باب المندب، وفق ما ذكرت شبكة “دويتش فيله” الألمانية.

وأعلن متحدث باسم الحوثيين في وقت لاحق مسئوليته عن الهجوم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن صاروخا أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران أصاب ناقلة ترفع العلم النرويجي يوم الاثنين.

وقال متحدث عسكري حوثي إنهم استهدفوا الناقلة بصاروخ بعد أن رفض طاقمها الرد على نداءاتهم التحذيرية.

الحوثي يعلن مسئوليته

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات البحرية للقوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد السفينة النرويجية "ستريندا" المحملة بالنفط" المتوجهة إلى إسرائيل.

وأضاف سريع أن الحوثيين سيواصلون منع جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة.

ويوسع الهجوم على ناقلة النفط والكيماويات حملة تشنها الجماعة تستهدف السفن القريبة من مضيق باب المندب.

وقال مسئولون أمريكيون إن الناقلة أبلغت عن وقوع أضرار أدت إلى نشوب حريق على متنها، مضيفين أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.