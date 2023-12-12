برلماني: المشاركة الكثيفة في الانتخابات تحفظ مكتسبات الوطن

طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري بممارسة حقهم الدستوري وواجبه بالمشاركة الإيجابية في سباق الانتخابات الرئاسية 2024، تلبية لنداء الوطن بضرورة المشاركة حفاظًا على مكتسباتهم بتحقيق الأمن والاستقرار واختيار من يمثلهم بكل حرية من أجل مستقبل أفضل لمصر.



جاء ذلك على هامش مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص "الرشيدي" على الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية مدرسة الفواطم الثانوية الرسمية لغات بنات بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تأتي انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتق الجميع نحو الواجب الوطني، وردًا على دعوات المقاطعة البائسة التي تعارض كل مبادئ الديمقراطية وحق الشعب في المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة المواطن في استحقاق الانتخابات الرئاسية هو تأكيد لثبات العلاقة بين الناخب وبين الحفاظ على حقوقه، وهذا الحق هو حق أصيل لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، ويجب التمسك به كونه يؤثر علي مستقبل المواطن بشكل خاص، والوطن بشكل عام.



وأشار الرشيدي إلى أن تكدس وزحام الناخبين أمام اللجان الانتخابية في اليوم الأول والثاني من سباق الانتخابات الرئاسية أعطي رسائل قوية وفعالة حول ما يحمله المواطن المصري من وعي ورؤية صائبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتؤكد أيضا تحمله المسؤولية الوطنية على عاتقه على مدار التاريخ، مثمنًا إجراءات الدولة نحو دعم المسار الديمقراطي من خلال توفير كافة السبل والوسائل لدعم العملية الانتخابية وتسهيل الإجراءات على جميع الفئات.



ودعا الرشيدي المصريين إلى التمسك بحقهم الدستوري وواجبهم الوطني في حماية وطنهم من محاولات النيل من أمن واستقرار البلاد وقهر أية تحديات من أجل البناء والتنمية ومستقبل أفضل يسعى إليه الجميع من كل جانب.