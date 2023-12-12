عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المشاركة الكثيفة في الانتخابات تحفظ مكتسبات الوطن

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصري بممارسة حقهم الدستوري وواجبه بالمشاركة الإيجابية في سباق الانتخابات الرئاسية 2024، تلبية لنداء الوطن بضرورة المشاركة حفاظًا على مكتسباتهم بتحقيق الأمن والاستقرار واختيار من يمثلهم بكل حرية من أجل مستقبل أفضل لمصر.


جاء ذلك على هامش مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص "الرشيدي" على الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية مدرسة الفواطم الثانوية الرسمية لغات بنات بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تأتي انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتق الجميع نحو الواجب الوطني، وردًا على دعوات المقاطعة البائسة التي تعارض كل مبادئ الديمقراطية وحق الشعب في المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة المواطن في استحقاق الانتخابات الرئاسية هو تأكيد لثبات العلاقة بين الناخب وبين الحفاظ على حقوقه، وهذا الحق هو حق أصيل لا يجب التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، ويجب التمسك به كونه يؤثر علي مستقبل المواطن بشكل خاص، والوطن بشكل عام.


وأشار الرشيدي إلى أن تكدس وزحام الناخبين أمام اللجان الانتخابية في اليوم الأول والثاني من سباق الانتخابات الرئاسية أعطي رسائل  قوية وفعالة حول ما يحمله المواطن المصري من وعي ورؤية صائبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتؤكد أيضا تحمله المسؤولية الوطنية على عاتقه على مدار التاريخ، مثمنًا إجراءات الدولة نحو دعم المسار الديمقراطي من خلال توفير كافة السبل والوسائل لدعم العملية الانتخابية وتسهيل الإجراءات على جميع الفئات.


ودعا الرشيدي المصريين إلى التمسك بحقهم الدستوري وواجبهم الوطني في حماية وطنهم من محاولات النيل من أمن واستقرار البلاد وقهر أية تحديات من أجل البناء والتنمية ومستقبل أفضل يسعى إليه الجميع من كل جانب.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

ترشيحاتنا

رأفت العمدة: مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية مذهلة.. والمصريون مدركون لجميع الأحداث

أدلى بصوته عقب عودته من الخارج..وزير الري: الشعب المصري لا يتأخر أبدا عن نداء الواجب

طوفان المصريين يُسطر ملحمة للتاريخ| الانتخابات الرئاسية حديث السوشيال ميديا حول العالم.. ماذا قالت؟

انتخابات الرئاسة.. رئيس حي مصر القديمة يتفقد اللجان للتأكد من عدم وجود معوقات

مسيرة حاشدة للمعلمين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

تطور خطير.. جمعية الشحن النرويجية تهاجم الحوثي لاستهدافه الناقلة ستريندا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل القارة ينتظر.. تفاصيل انطلاقة كأس العالم للأندية الليلة وموعد مباراة الأهلي

لماذا تعرض الأديب جوستاف فلوبير للمحاكمة بسبب روايته مدام بوفاري

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

فيديو

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ