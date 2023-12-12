آلاف الطلبة يحتشدون بجامعة الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

قاد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مسيرة طلابية لحث الطلاب على المشاركة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بحضور عدد من العمداء و ورؤساء الأقسام أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

بدأت المسيرة من داخل مجمع الكليات بمنطقة سوتر بوسط الإسكندرية و طافت المسيرة جميع كليات المجمع حيث شهدت المسيرة فرقة الطبول و علم مصر و علم جامعة الإسكندرية و أعلام الكليات منها حقوق و تجارة و الاعلام وتخلل المسيرة هتافات الطلاب المؤيدة للمشاركة في الانتخابات، كما تم توزيع منشورات تحث الطلاب على التسجيل في الانتخابات.

وفي كلمته خلال المسيرة، حث الدكتور قنصوة الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حقًا وواجبًا.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية هي فرصة للطلاب للتعبير عن آرائهم واختيار الرئيس الذي يمثلهم مشيرا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تساهم في بناء مصر الحديثة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

ومن جانبهم أشاد الطلاب بمبادرة الدكتور قنصوة، مؤكدين أنها خطوة مهمة لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال أحد الطلاب: "مبادرة الدكتور قنصوة مهمة جدًا، لأنها تؤكد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية. نحن كطلاب يجب أن نشارك في الانتخابات لنعبر عن آرائنا واختيار الرئيس الذي يمثلنا."

وقالت طالبة أخرى: "أنا سعيدة جدًا بمبادرة الدكتور قنصوة. أنا سأشارك في الانتخابات الرئاسية بالتأكيد، لأنني أريد أن أكون جزءًا من بناء مصر الحديثة."

والجدير بالذكر أنه بلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة الإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب، تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركزا ومقرا انتخابيا، يتضمن 35 مركزا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين بإجمالي 318 مدرسة وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الرئاسية بلغ 61.9 مليون ناخب، منهم 54.8 مليون ناخب في الداخل، و7.1 مليون ناخب في الخارج.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.