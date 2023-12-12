عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات محافظة البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد الدكتور شادي باسم، مدير إسعاف البحر الأحمر، استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات المحافظة، وذلك في ظل تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقال إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى والدفع بسيارات الإسعاف لتقوم بتأمين جميع اللجان الانتخابية، سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية ولجان الوافدين. 

كما قامت الأطقم الإسعافية بعمليات التمشيط للشوارع والميادين والمتنزهات العامة، وتم تأكيد جاهزية جميع سيارات الإسعاف وسيارات الدعم وسيارات التدخل السريع، بالتزامن مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة سير الأحداث.

وقد قامت الأطقم الإسعافية بأعمالها  الاعتيادية في التعامل مع المرضى والمصابين باللجان الانتخابية، كما قدمت هيئة الإسعاف المصرية واجبها الوطني وساهمت في نقل الحالات المرضية الراغبة في التصويت من المنزل إلى اللجان الانتخابية. 

وأضاف أن رجال هيئة الإسعاف المصرية لم يتوانوا عن أداء واجباتهم، خاصة في القطاعات الجنوبية، والذين أدوا أعمالهم على أكمل وجه أثناء تساقط الأمطار الغزيرة على قطاعات سفاجا والقصير ومرسى علم.

وستستمر أعمال التأمين الإسعافي حتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

الغردقة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 معرفة اللجنة الانتخابية البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

موضوعات متعلقة

مسيرة حاشدة بالآلاف تجوب شوارع الغردقة لدعم المشاركة في الانتخابات

طوابير طويلة أمام لجان الوافدين بالغردقة في اليوم الثالث بالانتخابات الرئاسية

طوابير أمام لجان المغتربين بالغردقة في الفترة المسائية

وصلت إلى حد السيول.. إغلاق طريق مرسى علم-إدفو بسبب هطول أمطار غزيرة

سحب مياه الأمطار بمدن سفاجا والقصير واستمرار حالة الطوارئ| تفاصيل

رئيس مدينة سفاجا يقود حملة لشفط مياه الأمطار من الشوارع

رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد سير الانتخابات في اللجان الفرعية

رئيس محكمة البحر الأحمر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالغردقة

ترشيحاتنا

وزير النقل: خط "رورو" السريع للحاصلات الزراعية يساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية

نقل سيدة للمستشفي آثر تعرضها لوعكة صحية اثناء الانتخابات بـ أسوان.. صور

رئيس لجنة بالشرقية يساعد كبار السن وغير القادرين تسهيلا للعملية الانتخابية

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

إجراء عاجل من التعليم بشأن معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مبتور القدمين.. ناخب في المرج يتحدى العجز ويؤكد: نموت على تراب الوطن..صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

سلوى عثمان تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عانى الوحدة والمرض وضعف البصر|محمود سامي البارودي.. نهاية مأساوية لشاعر ومناضل عظيم

فيديو

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

احتلت التريند.. صاحبة فيديو «حبيبي حبيبي حبيبي » تثير ضجة في الانتخابات|فيديوجراف

بالزغاريد.. نساء أسوان يدعمن السيسي بمسيرة أمام مبنى المحافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ