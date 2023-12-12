استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات محافظة البحر الأحمر

أكد الدكتور شادي باسم، مدير إسعاف البحر الأحمر، استمرار عملية التأمين الإسعافي للعملية الانتخابية في جميع قطاعات المحافظة، وذلك في ظل تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وقال إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى والدفع بسيارات الإسعاف لتقوم بتأمين جميع اللجان الانتخابية، سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية ولجان الوافدين.

كما قامت الأطقم الإسعافية بعمليات التمشيط للشوارع والميادين والمتنزهات العامة، وتم تأكيد جاهزية جميع سيارات الإسعاف وسيارات الدعم وسيارات التدخل السريع، بالتزامن مع الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية على مدار الساعة لمتابعة سير الأحداث.

وقد قامت الأطقم الإسعافية بأعمالها الاعتيادية في التعامل مع المرضى والمصابين باللجان الانتخابية، كما قدمت هيئة الإسعاف المصرية واجبها الوطني وساهمت في نقل الحالات المرضية الراغبة في التصويت من المنزل إلى اللجان الانتخابية.

وأضاف أن رجال هيئة الإسعاف المصرية لم يتوانوا عن أداء واجباتهم، خاصة في القطاعات الجنوبية، والذين أدوا أعمالهم على أكمل وجه أثناء تساقط الأمطار الغزيرة على قطاعات سفاجا والقصير ومرسى علم.

وستستمر أعمال التأمين الإسعافي حتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.