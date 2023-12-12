الأوقاف تطلق 10 قوافل دعوية الجمعة المقبل

قالت وزارة الأوقاف أنه في إطار دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة المقبلة عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)"، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة ، ننشر أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" بعدد (203) مسجد جديد ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (377) مسجدًا .



وأوضحت أن المشاركة ستكون مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس ، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه .

وتابعت: علمًا بأن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة متميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي ، فعلى المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم مخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

