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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية وبعثة جامعة الدول العربية يتفقدون عددًا من لجان الانتخابات الرئاسية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وبعثة جامعة الدول العربية يتفقدان اللجان

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رافقه السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس بعثة جامعة الدول العربية  لمتابعة الانتخابات الرئاسية والوفد المرافق له ؛عدد من مقار ولجان الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية حيث تفقدا لجان مركز شباب سموحة ومديرية الإسكان بنطاق حي شرق.

وأشادت بعثة جامعة الدول العربية بوعي المواطنين الذي ظهر في التواجد المكثف حول اللجان والمشاركة بفعالية في الانتخابات إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الديمقراطية.

آلاف الطلبة يحتشدون بجامعة الإسكندرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

ومن جانبه أكد محافظ الإسكندرية، انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن المواطن السكندري لبّى النداء الوطني في جميع لجان الاقتراع مضيفًا إلى أن اللجان شهدت إقبالًا كثيفًا من كافة أطياف الشعب السكندري في جميع لجان الإسكندرية حيث تضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق وعدد من القيادات التنفيذية والسادة أعضاء مجلس النواب.

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية 2024 السفير خليل إبراهيم الذوادي الشباب والرياضة اللجان الانتخابية العملية الانتخابية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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