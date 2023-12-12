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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليق مؤقت للتصويت.. استراحة استراتيجية للقضاة تعزز سلاسة العملية الانتخابية

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، تم توقيف عملية التصويت مؤقتًا لساعة واحدة لاستراحة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية وأمنائها، وفقًا لنص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ويأتي هذا التوقف وسط إجراءات دقيقة وضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية.

إجراءات الراحة

تتوقف اللجان ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً حتى الرابعة مساءً، ويتعين على رؤساء اللجان الفرعية الإعلان عن ميعاد الراحة بشكل ظاهر، ويتم غلق مقر اللجان بشكل مؤقت، ويتحقق من سلامة إغلاق النوافذ والأبواب، ويتم غلق فتحة الصندوق بقفل بلاستيكي.

توجيهات صارمة

يحظر على رئيس اللجنة وأمنائها مغادرة المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف، تلك التوجيهات تأتي في سياق تشديد الرقابة وضمان سلامة عملية الاقتراع وشفافيتها.

إشراف دولي وإعلامي

وفي إطار الشفافية والمراقبة الدقيقة، قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالموافقة على متابعة الانتخابات من قبل 24 سفارة، وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا، بالإضافة إلى تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية.

مشاركة واسعة

شهدت عملية التصويت مشاركة واسعة من المواطنين، حيث انطلقت في 11 ألفا و631 لجنة داخل 9376 مركز انتخابي، وشملت مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية. وبمشاركة 110 آلاف موظف، تعكس هذه الأرقام الحماسة والاهتمام الكبير من قبل الشعب المصري في تحديد مستقبلهم.

دعوة للتصويت

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري للمشاركة الفعّالة في هذا الماراثون الديمقراطي. أشار إلى ثقته في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في جميع المدن والقرى.

استعداد للمرحلة القادمة

بهذه الأجواء الديمقراطية، يتطلع المصريون إلى المرحلة القادمة بتفاؤل واستعداد لاختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة ويعد هذا الاستحقاق الانتخابي الأهم والذي يبرز دور المواطن المصري في تشكيل مستقبل بلاده.

متابعة دولية وإعلامية

تصاعدت المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية، حيث وصلت إلى 528 متابعًا دوليًا من 115 وسيلة إعلامية وصحفية. كما شهدت 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية تسجيل 4218 صحفيًا وإعلاميًا. هذا يعكس التفاعل الكبير والاهتمام الدولي والمحلي بعملية الاقتراع في مصر.

 

في الختام هذا التقرير لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، نلاحظ أن المشهد الديمقراطي في مصر يعكس تحولًا إيجابيًا نحو المشاركة والشفافية، تظهر هذه التفاصيل التي لا يمكن تجاوزها أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشعب في تحديد مستقبل بلادهم.

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