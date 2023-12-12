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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

صدى البلد

أدلى حسين بودى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية  ورئيس رابطة أصحاب المطاحن بصوته الانتخابى باللجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول ،مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني علينا جميعا للوقوف خلف الوطن
 
وأكد حسين بودي ان المشاركة الإيجابية للحشود الكبيرة  من المواطنين التي توافدت على اللجان الانتخابية اعتبارا من الأحد الماضى وحتى اليوم يؤكد مدى وعى الشعب المصرية بفئاته المختلفة  بأهمية الاصطفاف على قلب رجل واحد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية في كافة المجالات كما ان ما يحدث فى الدول المجاورة يتطلب من الجميع بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية  التى تسير فى جو يتسم بالديمقراطية لاستمرار الحفاظ على امن واستقرار الوطن  .

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