عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديدات نتنياهو.. نداء عاجل من حركة حماس إلى السلطة الفلسطينية

ارشيفي
ارشيفي

 وجهت حركة المقاومة الفلسطينية حماس نداء عاجلا الي  السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى تجاوز اتفاقيات أوسلو ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال

وكانت  حركة المقاومة الفلسطينية حماس قد أكدت في وقت سابق  أن تصريحات نتنياهو بجهوزية جيش الاحتلال لمهاجمة السلطة الفلسطينية تؤكد نيته استهداف شعبنا في غزة والضفة

وأضافت حركة حماس في بيان مقتضب لها : تصريحات نتنياهو تؤكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية وسعيه لترسيخ الاحتلال وخاصة للقدس والمسجد الأقصى.

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة، بما فيها القدس"

وتعليقات علي إنشاء سلطة مدنية تابعة لإسرائيل في قطاع غزة قال أبوردينة " مدانة ومرفوضة، وتشكل تحدياً للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأميركية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية " بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشدد علي أن  قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية في غزة، والضفة، من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الأغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية".

وتابع : إسرائيل ستجر المنطقة إلى حروب لا تنتهي، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

بالزغاريد والأغاني الوطنية.. إقبال المواطنين على الانتخابات مركز أبوالنمرس.. فيديو وصور

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار البصل

أخبار التوك شو|حصاد الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث.. والشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي

حماس تدعو السلطة الفلسطينية لتجاوز اتفاقيات أوسلو والانتقال لطرف المقاومة

غدًا.. "الصحفيين" تدعو لساعة احتجاجية بالنقابة ووسائل الإعلام للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني

الرقصة الأخيرة.. ميسي ورونالدو وجها لوجه في موسم الرياض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

فيديو

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ