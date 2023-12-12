عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية يعقد ندوة حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان

مركز الشيخ زايد
مركز الشيخ زايد

عقد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ندوة حول الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة  يوم 10 ديسمبر من كل عام يوما للاحتفال بحقوق الإنسان، حيث يأتي هذا العام تحت شعار(الكرامة والحرية والعدالة للجميع).

مركز الشيخ  زايد لتعليم اللغة العربية يعقد ندوة حول اليوم العالمي لحقوق الإنسان

قال الدكتور محمد أحمد السيد، المدرس بكلية التربية جامعة الأزهر ونائب شؤون تعليم بالمركز،إن الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948،كإعلان رسمي لحقوق الإنسان، لا يمكن معه بأي حال من الأحوال إغفال التراث الحقوقي التشريعي الذي خلّفته الحضارة الإسلامية، والمتمثل في مختلف الخطب والعهود والرسائل التي نقلها إلينا المؤرخون من التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأكد نائب شؤون التعليم بالمركز، أن وثيقة المدينة المنورة التي أصدرها الرسول –صلى الله عليه وسلم- عقب هجرته من مكة إلى المدينة مباشرة، تعتبر  بمثابة أوّل دستور مكتوب في العالم لتنظيم مجتمع متعدد الثقافات والأديان وتضمنت عدداً من البنود  منها ، إرساء النبي صلى الله عليه وسلم لقواعد المجتمع الواحد المتضامن والتي تكفل له العدل والحماية، التحالف الوثيق ضد العدوان الخارجي، كما أرست قواعد التكافل الاجتماعي للفقراء والمحتاجين.

وأشار د.محمد السيد إلى أن التاريخ الإسلامي زاخر بما يدل علي احترامه وتطبيقه لحقوق الإنسان منذ أكثر من 1400 عام، فقد كفل الإسلام حرية الاعتقاد، فبعد فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام :«اذهبوا فأنتم الطلقاء»، وهذه العبارة تدل علي التسامح والعفو عند المقدرة، كذا الحفاظ علي كرامة الإنسان ، وحريته في الاعتقاد والاختيار.

أصول النظر في القضايا المعاصرة.. محاضرة لأئمة ووعاظ لبنان بمنظمة خريجي الأزهر

بالتنورة والمزمار.. توافد الناخبين والعمال على لجنة عثمان بن عفان بأكتوبر|صور وفيديو

كما أوضح أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى) ، دلالة على المساواة ومناهضة العنصرية ومساواة الجميع في الحقوق والواجبات.

وفي الختام فتح باب النقاش للطلاب حول حقوق الطالب علي المعلم ، وحقوق المعلم علي الطالب لضمان عملية تعليمية سليمة، تضمن حقوق الطرفين بما يسهم في ثراء  العملية التعليمية، ولكي ننجح في بناء مؤسسة تعليميّة متميزة، كما تساءل الطلاب حول ازدواجية المعايير التي نراها اليوم فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان ، والشعارات الكاذبة التي يرفعها الغرب حول المساواة والحرية والعدالة.

تأتي هذه الندوة في إطار خطة مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية والجمع بين التعليم والترفيه، والخروج عن النمطية، من خلال تفعيل الأنشطة  والندوات، وللحرص على تحقيق المزج الثقافي بين الطلاب من مختلف الجنسيات.

الشيخ زايد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

موضوعات متعلقة

بالتنورة والمزمار.. توافد الناخبين والعمال على لجنة عثمان بن عفان بأكتوبر|صور وفيديو

على أنغام تسلم الأيادي.. مسيرة بالأعلام تجوب محيط مدرسة خاتم المرسلين بأكتوبر

ريهام السهلي تدلي بصوتها في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي

الفنانة سلوى عثمان تتفاعل مع الناخبين في لجنة حدائق أكتوبر |صور

احترمت خصوصيتهم| إقبال كثيف لذوي الإعاقة بأكتوبر.. شاهد

أعلام مصر تزين الصورة.. استمرار توافد الناخبين بلجان أكتوبر في ختام الانتخابات الرئاسية

بالتنورة والمزمار البلدي.. شاهد استقبال مميز للناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية بأكتوبر

الانتخابات الرئاسية.. الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي يُدلي بصوته في مدرسة القرية السياحية

ترشيحاتنا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية| لاعبو الأهلي يهنئون تاو وكهربا بالفوز بجائزتي الأفضل

الأهلي في المونديال| «بيبو» يعاين ملعب تدريب الفريق بمدينة الملك عبدالله الرياضية

بالزغاريد والأغاني الوطنية.. إقبال المواطنين على الانتخابات مركز أبوالنمرس.. فيديو وصور

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار البصل

أخبار التوك شو|حصاد الانتخابات الرئاسية في يومها الثالث.. والشناوي يوجه رسالة هامة لـ جماهير الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

تعرف على القائمة الحمراء الجديدة للكائنات المهددة بالانقراض

فيديو

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

شكلوا علم فلسطين.. مسيرة ضخمة لدعم غزة بشوارع إسبانيا

جبهة جديدة في اليمن .. هل تنفذ إسرائيل تهديداتها بضرب الحوثيين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ