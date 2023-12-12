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رئيس التحرير
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ديني

بالتنورة والمزمار.. توافد الناخبين والعمال على لجنة عثمان بن عفان بأكتوبر|صور وفيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافد عشرات العاملين والناخبين على لجنة عثمان بن عفان بحدائق أكتوبر، مع اقتراب اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 على نهايته.

توافد الناخبين والعمال على لجنة عثمان بن عفان بأكتوبر

وحرصت أمانة حدائق أكتوبر بمستقبل وطن، على استقبال الناخبين بفقرات فنية وغنائية، من خلال التنورة والمزمار البلدي، وترديد الأغاني الوطنية والحماسية، وحرص مدير الإدارة التعليمة بحدائق أكتوبر أسامة نوح على تفقد اللجان الانتخابية. 

كما حرصت على المسيرات الحاشدة بكافة لجان حدائق أكتوبر على تنوعها، كان أبرزها مسيرة بمحيط مدرسة خاتم المرسلين، بمنطقة الـ 800 فدان، ومدرستي بلال بن رباح وعثمان بن عفان التي شهدت إدلاء الفنانة سلوى عثمان بصوتها الانتخابي ظهر اليوم. 

ختام العرس الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بأكتوبر 

وشهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

فيما انتظمت عملية التصويت مع دقات التاسعة صباح اليوم، وسط تأمين وتنظيم على أعلى مستوياته، وحرص بعض أفراد التأمين المتواجدين ومندوبين عن حملات المرشحين على مساعدة الناخبين المترددين على المدرسة للإدلاء بأصواتهم.

فيما توافد عدد من الناخبين على لجان مدرسة جيل 2000، وعدد من مدارس الشيخ زايد وأحياء السادس من أكتوبر حاملين أعلام مصر، وصورًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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