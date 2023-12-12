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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أصول النظر في القضايا المعاصرة.. محاضرة لأئمة ووعاظ لبنان بمنظمة خريجي الأزهر

صدى البلد

واصلت الدورة التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب لأئمة ووعاظ لبنان عبر الفيديوكونفرانس أعمالها بمحاضرة للدكتور مصطفى صلاح أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والتى تعقد تحت عنوان "أصول النظر فى القضايا الفقهية" تناول فيها التعريف بمصطلح "القضايا الفقهية المعاصرة"، وبيان أقسام القضايا المعاصرة كما تطرق الى منهج الفقهاء فى التعامل مع المستجدات والنوازل التى تحتاج الى بيان الحكم الشرعى فيها.


وبين د. مصطفى أن الفقيه يمر ذهنه بمراحل ثلاث قبل إصدار الفتوى فى النوازل وهى التصور، فالتكيف، فالحكم ثم تأتى الفتوى كنتيجة صحيحة لهذه الممارسات والاجراءات السابقة.


وعرض المحاضر بعض التطبيقات والنماذج من الواقع المعاصر كأمثلة للتعامل الصحيح مع النوازل المستجدة.


وطالب المتدربين بالتأنى قبل إصدار الفتاوى، ومعايشة الواقع والاعتماد على فهم النصوص الشرعية فهمًا سديدًا لتستقيم العملية الفقهية ولتؤتى ثمارها المرجوة نفعا لآمننا وحماية لأوطاننا من الشرور والفتن.

منظمة خريجي الأزهر

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