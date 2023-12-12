مدن الجيل الرابع في 9 سنوات .. الجمهورية الجديدة بلا تكدس

بناء مدن جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين

إقامة مدن مستدامة ومرنة وقادرة على التعافي

حرصت الدولة المصرية خلال ال 9 سنوات الماضية على بناء مدن جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين على أن تكون تلك المدن مخططة بشكل مبتكر ومقسم من البداية.

الجمهورية الجديدة بلا تكدس

رؤية جديدة تتبناها الدولة لتغيير النمط العمراني لمصر لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، من خلال التوسع العمراني في الصحراء بعيدا عن التكدس على جانبي وادي النيل.

ليس الهدف هو انشاء امتدادات عمرانية وحسب، ولكن إقامة مدن مستدامة ومرنة وقادرة على التعافي، وهذا يتماشى مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى، وهو الأمر الذى حدى ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمنح جائزة التنمية المستدامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعام 2021.

مدن الجيل الرابع هى مدن متعددة الأنشطة

تعتبر مدن الجيل الرابع مدن متعددة الأنشطة والاستعمالات، وتعزز ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتتيح إمكانية تنقل موثوقة (الربط مع المدن الأخرى – دعم النقل الجماعي)، وتتكيف مع المتغيرات المناخية، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.

الهدف من انشاء مدن الجيل الرابع

- خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى.

- إعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، بالإضافة إلى مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.

- تستهدف الدولة من خلالها تطبيق معايير استدامة الطاقة وتدوير المخلفات لتصبح مدنا خضراء، يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 مترا مربعا.

- المدن الجديدة من المقرر أن تكون مدن ذكية يقدم بها جميع الخدمات إلكترونيا وتغطيها شبكة المعلومات العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2052 وستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى، وتؤدى جميع الخدمات الحكومية لقاطينها ومحيطها العمران بشكل بسيط وحضارى.

كسر مركزية القاهرة :-

تسعى مصر جاهدة لتحرير سواحل الدولة من خلال بناء مدن الجيل الرابع في تلك السواحل، وذلك بهدف كسر مركزية القاهرة عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات حكومية وخاصة وهو ما يمكن اعتباره إعادة التشكيل الخارطة الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصري لبناء الجمهورية الجديدة.

وعليه فقد عمدت الدولة إلى بناء مدن الجيل الرابع ذات الطبيعة الأكثر استدامة والميسرة لنمو مجتمعات متكاملة بخدمات متميزة ومتنوعة.

كما اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بكسر مركزية القاهرة، عن طريق إقامة مدن جديدة تستوعب طاقات بشرية وهيئات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وهو ما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم الطموح المصرى .

خطة قومية لإنشاء مدن جديدة

هناك خطة قومية لإنشاء مدن جديدة، تعد الحل الأنسب للتوسع العمراني واستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة وحل مشكلة الاسكان، ومع أن هناك مدناً جديدة حققت هذه المعادلة، فإن هناك مدناً أخري تنتظر دورها في التنمية .

تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة

تتبنى الدولة مخططًا إستراتيجيًا للتنمية العمرانية ، يستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة، وإنشاء التجمعات العمرانية والمدن الحضارية، بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة .

تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية

تم البدء في تنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة - رفح الجديدة - مدينة ومنتجع الجلالة - الفرافرة الجديدةـ - العبور الجديدة - توشكى الجديدة - شرق العوينات) .

بلغ عدد المدن الجديدة داخل الدولة حتى وقتنا هذا، والذى يعد من مستهدفات ما بعد عام 2014، «30 مدينة جديدة»، بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه، ويتم حالياً تنفيذ 22، بالإضافة إلى 8 مدن اخرى مخطط تنفيذها .

2018 عام مدن الجيل الرابع

بدأت وزارة الإسكان تنفيذ مخطط مدن الجيل الرابع بإجمالي 37 مدينة على ثلاث مراحل، المرحلة الاولي منها 17 مدينة ، والثانية 14 مدينة ، والثالثة 5 مدن .

المرحلة الأولى :

- العاصمة الادارية عدد السكان المستهدف 6.5 مليون المساحة الاجمالية 180 ألف فدان.

- اكتوبر الجديدة عدد السكان المستهدف 8.1 مليون نسمة المساحة الاجمالية 78 ألف فدان.

- حدائق اكتوبر عدد السكان المستهدف 2.1 مليون مواطن المساحة الاجمالي 43 ألف فدان.

- العلمين الجديدة عدد السكان المستهدف 1.6 مليون نسمة المساحة الاجمالية 48 ألف فدان.

- شرق بورسعيد عدد السكان المستهدف 800 ألف نسمة المساحة الإجمالية 22 ألف فدان.

- المنصورة الجديدة عدد السكان المستهدف 680 ألف نسمة المساحة الإجمالية 7 آلاف فدان.

- العبور الجديدة عدد السكان المستهدف 2.9 مليون نسمة المساحة الإجمالية للمدينة 59 ألف فدان.

- الفشن الجديدة عدد السكان المستهدف 1.2 مليون نسمة والمساحة الإجمالية 18 ألف فدان.

- ملوي الجديدة عدد السكان المستهدف مليون و250 ألف نسمة المساحة الإجمالية 18.4 ألف فدان.

- غرب أسيوط عدد السكان المستهدف 345 ألف نسمة المساحة الإجمالية 6 آلاف فدان.

- غرب قنا عدد السكان المستهدف 55 ألف نسمة المساحة الاجمالية 9 آلاف فدان.

- توشكي الجديده عدد السكان المستهدف 80 ألف نسمة المساحة الإجمالية 10 آلاف فدان.

- جنوب القاهرة الجديدة عدد السكان المستهدف 800 ألف المساحة الإجمالية 16 ألف فدان.

- امتداد الشيخ زايد عدد السكان المستهدف 2.8 مليون نسمة المساحة الاجمالية 8.3 ألف فدان.

- أسوان الجديدة عدد السكان المستهدف 10 آلاف نسمة المساحة الإجمالية 2000 فدان.

المرحلة الثانية :

- النوبارية الجديدة عدد السكان المستهدف 4.5 مليون نسمة المساحة الأجمالية 15 ألف فدان

- الأقصر الجديدة عدد السكان المستهدف 800 ألف نسمة المساحة الإجمالية 9.6 ألف فدان

- سفنكس الجديدة عدد السكان المستهدف 2.5 مليون نسمة المساحة الإجمالية 76 ألف فدان

- جزيرة الوراق عدد السكان المستهدف ٥٠ الف نسمة المساحة الاجمالية ١٢٠٠ فدان

- رشيد الجديدة عدد السكان المستهدف ٢٥٠ الف نسمة المساحة الاجمالية ٣ الاف فدان

- صواري عدد السكان المستهدف ٤٠ الف نسمة المساحة الاجمالية ٤١٧ فدان

- نجع حمادى الجديدة (تحت الدراسة ).

-بنى مزار الجديدة ( تحت الدراسة).

-حدائق العاصمة عدد السكان المستهدف ٢ مليون نسمة والمساحة الاجمالية ٢٩ الف فدان

-السويس الجديدة (تحت الدراسة).

-غرب بورسيعد (تحت الدراسة).

-بئر العبد عدد السكان المستهدف ١٨ الف نسمة المساحة الاجمالية ٢،٧ الف فدان

-رأس الحكمة (تحت الدراسة ).

-رفح الجديدة (تحت الدراسة).

المرحلة الثالثة :

- الغردقة الجديدة (تحت الدراسة).

-جرجا الجديدة (تحت الدراسة).

-اسنا الجديدة (تحت الدراسة).

-سمالوط الجديدة (تحت الدراسة).

-كوم امبو الجديدة (تحت الدراسة).

-إقليم القاهرة الكبرى -محافظات القناة .

أولا : مدن الجيل الرابع بإقليم القاهرة الكبرى ومحافظات القناة والوجه البحري

1- العاصمه الإداريه الجديده :-

العاصمه الإداريه الجديده

لتخفيف الضغط على العاصمة القديمة

جاءت فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى التي تعد من أكثر عواصم العالم ازدحاما حيث يعيش فيها حوالي 18 مليون نسمة، ويقصدها يومياً ملايين آخرين والتي من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها إلى ما يقرب من 40 مليون نسمة، في غضون العقدين القادمين لذلك فالطموحات وراء العاصمة الجديدة كبيرة، فبالإضافة إلى نقل المباني الحكومية والوزارات والسفارات الأجنبية، يتضمن مخطط المشروع إنشاء مطار دولي عملاق وكذلك محطات للطاقة الشمسية، ونحو 40 ألف غرفة فندقية ومناطق سكنية وأماكن ترفيهية ومسطحات خضراء .

وأعلنت الحكومة عن المشروع من خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس 2015 .

الموقع والمساحة

- تقع العاصمة الإدارية شرق القاهرة، في المنطقة الواقعة بين طريقي “القاهرة – السويس”، و”القاهرة – العين السخنة”، وتبعد حوالى 60 كيلومترا من مدن السويس والعين السخنة وأيضا 60 كيلو متر عن قلب القاهرة.

- تبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان وتبلغ مساحة المرحلة الاولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مقار حكومية ذكية وكذلك تشمل مناطق سكنية متعددة المستويات لكل شرائح المجتمع منها إسكان اجتماعى ومقر الحكم ومدينة طبية عالمية ومدينة رياضية وقرية ذكية وقاعات مؤتمرات دولية ومدينة معارض ضخمة ومناطق خدمية وتعليمية ومناطق للمال والأعمال وطرق حضارية بعرض 120 متر ومحور أخضر بمساحة 7200 فدان بعرض 300 كيلو متر مربع، ومن المتوقع انتهاء المرحلة الاولي من العاصمة الادارية الجديدة خلال ثلاثة سنوات من الان في عام 2019 بحيث يتم نقل عدد كبير من الوزارات والمصالح الحكومية الي العاصمة الادارية الجديدة مع توفير مسكن و شقق للموظفين في الحي السكني في العاصمة الجديدة 2019.

- يتسم تصميم العاصمة الإدارية بالمرونة والحيوية ومواكبة العصر، وبما يلائم الهوية الوطنية المصرية، ويعكس صورة حضارية لمستقبل مصر كما يتطلع إليه شعبها ، وتم مراعاة تصميم الطرق والمداخل والمحاور في العاصمة الجديدة وفق تقديرات دقيقة لحركة المرور المتوقعة ، لتلافي حدوث اختناقات مرورية .

- يتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منطقتا تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية بمساحة 8 كيلومترات، والمدينة الذكية ، والمدينة الترفيهية.

-يتم العمل على تشغيل جميع المباني الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة بالطاقة الشمسية، بما يساهم في رواج سوق إنشاء المحطات الشمسية بشكل أكبر، ويزيد فرص العمل في هذا المجال، ويخفض تكلفة معدات الطاقة الشمسية

-تم تنفيذ الحي الحكومي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للوزارات و معدلات توافد المواطنين إليها، فضلاً عن تحقيق أفضل استغلال لمساحات الأراضي بالعاصمة الجديدة، والعمل على خفض تكلفة الإنشاء إلى أقصى حد ممكن مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة ، ويتضمن الحي الحكومى 18 مبنى وزاري ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء ،والطراز المعماري للحي مستوحى من الحضارة المصرية بروافدها الفرعونية والإسلامية المتنوعة، وتصل إجمالي مسطحات المباني إلى مليون متر مربع.

الشركات العاملة في المشروع

-تم تأسيس شركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال يقدر بـ6 مليارات جنيه ، وتتكون الشركة من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، تتولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى، ويتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضوا، منهم 3 أعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة ، وتستهدف الشركة عوائد من بيع أراضى الأسبقية الأولى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة 50 مليار جنيه.

-يعمل بالمشروع عدد كبير من الشركات المصرية، وتنقسم إلى الشركات الرئيسية بموقع تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة وهى "أوراسكوم، أولاد حسن علام، بتروجيت، كونكورد، طلعت مصطفى، المقاولين العرب، وادى النيل"، والشركة القابضة للتشييد والتعمير تضم "حسن علام، مصر للإسمنت المسلح، العبد، مختار إبراهيم، ايجيكو".

مخطط العاصمة الإدارية الجديدة

الحـي الحكــومــي

-يضم الحي الحكومي، 10 مجمعات، كل مجمع يمثل عددًا من الوزارات، تم تصميم بعضها على الطراز الإسلامي، والبعض الآخر على الطراز المصري الفرعوني.

-بدأ العمل في الحي الحكومي في عام 2015 بالتزامن مع وضع حجر أساس العاصمة الإدارية.

- المباني تقام على مساحة 28 % فقط وباقي المساحة عبارة عن مسطحات خضراء.

- يقع الحى الحكومي على بعد 15 دقيقة عن الحي السكني، و10 دقائق من (فندق الماسة ومبنى الكنيسة) ، و جميع المباني مقاومة لكل أنواع المخاطر (الزلازل والحرائق)، و داخل كل مبنى مولد كهربائي، و يوجد العديد من الخدمات الموجودة بمقر العاصمة (اماكن وقوف للسيارات – الاستراحات و المطاعم – مشروع قطار كهربائي ).

- تبلغ مساحة كل مجمع من المجمعات العشرة، التي يتكون منها الحي الحكومي، 170 ألف متر مربع، بإجمالي 1.5 مليون متر مربع، بما يعادل 360 فدانًا من إجمالي 40 ألف فدان مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.

- يضم الحي الحكومي، منطقة «بلازا»، وهي عبارة عن ساحة ترفيهية للموظفين، تتوسط الحي، وتضم حدائق ونوافير.

- مبنى وزارة الخارجية فيقع يمين مجلس الوزراء داخل المجمع الأول، وخلفه مجمع يضم 5 وزارات، هي «الثقافة والسياحة والآثار والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري والطيران المدني».

- تقع وزارة العدل في الجهة اليسرى، داخل المجمع الأول، ومن خلفها مجمع يضم وزارتي «الري والموارد المائية والزراعة»، والجهات التابعة لمجلس الوزراء ومبنى خدمات الموظفين والشرطة المتخصصة، وفي المجمع التالي لوزارة العدل تقع 4 وزارات، وهي «النقل والصحة وهيئة التأمين الصحي والشباب والرياضة والمجالس النيابية.

- تتواجد مباني وزارات الإسكان والتضامن الاجتماعي والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، داخل المجمع الثالث، ومن الناحية اليسرى للمجمع الثالث، توجد وزارات «الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والإنتاج الحربي»، بجانب مبنى خدمة الموظفين، كما يضم المجمع الرابع وزارات «المالية والبيئة والتنمية المحلية».

- هناك مجمع آخر يضم 6 وزارات، هي «قطاع الأعمال والتموين والتجارة الخارجية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة والاستثمار والتعاون الدولي»، أما آخر مجمع، يمين مجلس الوزراء، فيضم وزارات «الأوقاف والتعليم العالي والتربية والتعليم والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومبنى شركة العاصمة الإدارية».

البرج الأيقوني

منطقه الأعمال المركزيه

البرج الأيقوني هو أحد الأبراج العشرين التي من المقرر أن يتم الانتهاء منها في منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية.

- يتكون البرج الأيقوني من 78 طابقًا، تم التخطيط له ليكون على شكل مسلة فرعونية والشكل الخارجي سيكون زجاجيًّا، ويبلغ طوله 385 مترًا.

- يضم البرج الأيقوني مجمعًا متكاملًا من كافة الخدمات وسيضم العديد من المكاتب الإدارية والمقرات بأهم مناطق العاصمة الجديدة، ويُقام على مساحة تقارب الـ 240 ألف متر، وتتخطى المساحة الإجمالية للبرج حوالي 7,1 مليون متر، فهو سيمثل نقطة جذب سياحي واستثماري لوسط العاصمة الإدارية.

- يتكون البرج الأيقوني من ثلاثة أجزاء مختلفة، بدايتها هو مبنى إداري للبرج والعاصمة، كما أنه سيحتضن مقرًّا جديدًا للبنك المركزي المصري، ومطبعة مركزية للنقود، بالإضافة إلى مقر جديد للبورصة المصرية، والجزء الذي يليه سيضم شققًا سكنية، أما الجزء الأخير فسيضم فنادق 6 نجوم.

- سيقام البرج الأيقوني باستثمارات صينية من شركة سيسك، وبتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات الهندسية على مستوى العالم، حيث شهدت تطوير وبناء الكثير من المشروعات الشاهقة حول العالم، ولكن التنفيذ والتخطيط يتم من خلال عمالة مشتركة أغلبها من الأيادي المصرية، وهي هيئة المجتمعات العمرانية الحديثة، وبإشراف من وزارة الإسكان.

- عدد المشاركين في تنفيذ مشروع البرج الأيقوني 5000 عامل و1600 مهندس.

الأحياء السكنية

- الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية تصل لـ20 حي سكني.

- المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تضم 8 أحياء سكنية، 6 منهم محصورين بين الطريق الدائري الأوسطي، والدائري الإقليمي، وحيان سكنيان شرق الدائري الإقليمي.

- تشرف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على الحي السكني الثالث (كابيتال ريزدانس) والحي السكني الخامس (جاردن سيتي الجديدة).

-مساحة الحي السكني الثالث R3 «كابيتال ريزيدانس» تبلغ ألف فدان تقريباً، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا) وعمارات سكنية (699 عمارة – 19992 وحدة) وتاون هاوس (157 مبنى – 624 وحدة) ومناطق سكنية تجارية (64 عمارة – 1536 وحدة سكنية – 584 وحدة تجارية) ليصل إجمالي الوحدات السكنية بالحي إلى 22 ألفا و480 وحدة، بجانب مباني الخدمات المختلفة.

-أما عن الحي السكنى «R5 » «جاردن سيتي الجديدة» يقع على مساحة حوالي ألف فدان، ,يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.

كما ان الطراز المعماري الذي يتم اتباعه في تنفيذ هذا الحي، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، كما يضم الحي أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية بها حوالي 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

البنية التحتية والأساسية للمشروع

-تنفيذ شبكات البنية الأساسية (96 كم طرق - 80 كم شبكات تغذية بمياه الشرب - 300 كم شبكات صرف صحي وصرف أمطار - 170 كم شبكات ري) القائم بهذه الأعمال 17 شركة مقاولات تعمل في تنفيذ الإسكان والمرافق بتكلفة 14 مليار جنيه .

-منذ وضع المخطط الأساسى للمدينة، تم من خلاله مراعاة أن يكون توصيل المرافق فى العاصمة الادارية بناء على نظام جديد يطبق لأول مرة فى مصر، وهو نظام يضع مسارات محددة مسبقا للمرافق الرئيسية، مياه وصرف وكهرباء وغاز وتليفونات وطرق، بحيث لا تكون هذه الشبكات متقاطعة بل متوازية، وتتم فى مسارات على جانبى الطرق الرئيسية والفرعية.

-تم تأسيس شبكة المرافق فى العاصمة الادارية لجميع المرافق فى نفس الوقت ومن خلال نظام يسمح بأن يتم توسعة طاقة هذه الشبكات بناء على الكثافات السكانية فى المدينة، دون اللجوء الى عمليات الحفر والتوسعة وتعطيل المرور وتعطيل خدمات المرافق والشبكات الأخرى فى المدينة.

البنية التحتية :

1- مياه الشرب:

- هناك 3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية بمياه الشرب، وهي (الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية- خط مياه العاشر من رمضان- خط مياه القاهرة الجديدة).

2 - محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة:

محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة

-تقع محطة كهرباء العاصمة الإدارية بطريق العين السخنة على بعد ٤٢ كيلومترًا من القطامية، وتبلغ مساحتها ١٧٥ فدانًا.

- تتميز المحطة بتصميمها الرائع وشكلها المبهر، وقد تم إنشاؤها عام ٢٠١٦ ضمن اتفاق بين الحكومة وشركة سيمنز الألمانية، تضمن التعاقد على إنشاء ٣ محطات عملاقة في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس بطاقة إجمالية تبلغ ١٤ ألف و٤٠٠ ميجاوات بواقع ٤٨٠٠ ميجاوات لكل محطة .

- بدأ إنشاء المحطة في عام ٢٠١٦، وانتهى تنفيذها بالكامل في مايو عام ٢٠١٨، وتنتج طاقة كهربائية قدرتها ٤٨٠٠ ميجاوات .

- تقع المحطة في منطقة تحاصرها الصخور والجبال بعيدًا عن مصادر المياه كالأنهار أو البحار، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمحطات الكهرباء التي يحرص على إنشائها بالقرب من مصدر مائي .

- تضم المحطة ٤ موديول، يتكوّن كل موديول من وحدتين غازيتين تعملان بالغاز الطبيعي، ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بالإضافة إلى غلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة. وسيتم ربط جميع وحدات المحطة بالشبكة القومية على جهد ٥٠٠ كيلوفولت .

- تم إنشاء مبنى مركز التحكم على يمين وحدات التوليد بالمحطة، وذلك بأحدث التقنيات والأجهزة العالمية التي تستخدم بالدول المتقدمة .

- تعتبر المحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الوسط، حيث أنشئت بمنطقة جبلية بعيدًا عن مصادر المياه كبحر أو نهر، وتعمل بنظام التبريد الهوائي باستخدام ١٢ مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، على عكس محطتي البرلس وبني سويف اللتين تعملان بنظام التبريد المائي .

- تضم المحطة ٨ وحدات غازية تعمل بطراز h-class الذي يُعَد أحدث تكنولوجيا في الوحدات الغازية على مستوى العالم، ويتميز هذا النظام بكفاءة إنتاجية بمعدل ٦٥٪، وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العالم

- مدة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع تمت في وقت قياسي بلغ ١١ مليون ساعة، وهو معدل ساعات العمل اليومية لجميع العاملين بالمشروع، ومن المتوقع أن تصل إلى٣٠ مليون ساعة بنهاية المشروع، وهذه المحطة تعد الأكبر عالميًّا في حجم إنتاجها بالإضافة إلى محطتي بني سويف والبرلس وسيتم تنفيذها خلال ٣ سنوات.

3 - إدارة المخلفات :

تمت الاستعانة بالخبرات الألمانية لإدارة المخلفات بالمدينة ليكون هناك نظام متكامل مع كافة المخلفات الناتجة عن العمل فى المدينة، وخاصة المخلفات الصلبة.

تبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق التى يتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية حوالي 200 كيلو متربأعارض مختلفة تبدأ من 24 متر حتى 94 متر .

ويعد الطريق الرئيسي بالعاصمة الجديدة أحد أكبر الطرق على مستوى العالم (محمد بن زايد الشمالي – محمد بن زايد الجنوبي) حيث يبلغ عرضه 124 م (7 حارات يمين – 7 حارات شمال) .

5 - وسائل النقل ..

1 - القطار الكهربائي..

-يبدأ من مدينة السلام آخر محطة بالخط الثالث لمترو الأنفاق “عدلي منصور” مرورا بالعاصمة الإدارية، وصولاً إلى مدينة العاشر من رمضان بطول 68 كيلو مترًا.

-يضم الخط 14 محطة سطحية، أبرزهم عدلى منصور ومحطتين “بالعبور والمستقبل، واثنين بالشروق وبدر، والعاصمة والروبيكى والمنطقة الصناعية والعاشر”.

-يستغرق وقت الرحلة حتى العاشر من رمضان نحو 45 دقيقة، وأقصى سرعة للقطار 120 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن ينقل 350 ألف راكب يوميا.

2 – المونورويل

-يبدأ رحلته من مدينة نصر مرورا بالقاهرة الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.

-يربط القطار المعلق بين مدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، بالقاهرة والجيزة، وسيكون هناك ١٢ محطة في المرحلة الأولى، و٥ محطات في المرحلة الثانية.

-يربط القاهرة أكتوبر وزايد بالقاهرة من خلال محور روض الفرج .

3 - خطوط أتوبيس

خطوط أتوبيسات تعمل بالكهرباء أو الغاز تسير داخل المدينة تسهيلًا على المواطنين التنقل داخل العاصمة.

-المرحلة الأولى ستكون عبارة عن أتوبيسات تعمل بالغاز من شركات قطاع خاص والمرحلة الثانية ستدخل الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء بعد استكمال الشبكة الكهربائية.

أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة

1 - النهر الأخضر

-شريان العاصمة الإدارية الجديدة، مجرى مائى كبير يغذى الحدائق المركزية والمناطق التى تقع على ضفافه والقليل من الأحياء السكنية المحيطة به.

-يمتد النهر الأخضر من الطريق الدائري الأوسطي وحدود القاهرة الجديدة من حدود مسجد الفتاح العليم، وحتى الطريق الإقليمي وحدود مدينة العين السخنة.

-يمتد النهر الأخضر بطول 10 كيلومترات في مرحلته الأولى، على أن يمتد في مراحله التالية مستقبلًا إلى 25 كيلو مترا.

-يعتمد هذا النهر في تغذيته بالمياه على مياه الصرف الصحي المعالجة .

2 – مسجد الفتاح العليم

- تصل مساحته الإجمالية إلى 106 أفدنة، كما أنه يتسع لـ17 ألف مصلى، فيما تتسع الساحة الخارجية للمسجد لنحو 8 آلاف و500 مصل.

- يشتمل على 4 مآذن بارتفاع 90 مترًا لكل منها، وله قبة رئيسية و4 قباب ثانوية.

- يحتوى على 5 مداخل رئيسية منهما مدخلين للسيدات، كما أنه مزود بحاجب رؤية من الخشب على الطراز الإسلامى بطول حوالى 95 متر.

- والمسجد مزود بسلالم من الجرانيت وسلالم متحركة لخدمة رواد المسجد، وذلك لتخفيف العبء على كبار السن والعجائز من المواطنين.

- تنوعت أبنية المسجد بين الطراز المعماري الأيوبي والفاطمي، فضلًا عن لمحات من المعمار الحديث.

- يحتوى على دارين لتحفيظ القرآن الكريم، للرجال والسيدات على مساحة 340 متر مربع، ومكتبة على مساحة 359 متر مربع.

- توجد به أربع قاعات للمناسبات المختلطة، وثلاث قاعات خاصة بالنساء فقط، وذلك على مساحات كبيرة لقيام المناسبات الرسمية بهم.

- يوجد به مكتبة على مساحة 395م2 .

- يحتوى على متحف للرسالات السماوية، ومستوصف.

3 –كاتدرائية ميلاد المسيح

- تقع على مساحة 15 فدانا، أى ما يعادل 63 ألف متر مربع وتعد الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد.

- تتكون الكاتدرائية من كنيسة صغيرة إلى جانب الكنيسة الرئيسية الكبرى، وقاعة مناسبات رئيسية وقاعتين فرعيتين، وغرف للمعمودية واستراحة وغرفة للكنترول.

- تحتوى على ساحة رئيسة إضافة إلى مبنى المقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية.

- “قبة” الكاتدرائية، يصل إرتفاعها إلى نحو 39 مترا وقطرها يصل إلى 40 مترا، استغرقت أعمال إنشاءها نحو 3 أشهر.

4 – منتجع وفندق " الماسة كابيتال "

-يعد من أكبر وأفخم الفنادق على مستوى العالم.

-منتجع الماسة أُقيم على مساحة تقدر بأكثر من 10 فدادين، ويشمل من الداخل قاعة مؤتمرات، ومسجد، ومول تجارى، ومنطقة بحيرات، وتم إنشاؤه على طراز وشكل معمارى مميز، ليصبح أحد العلامات المتفردة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

5 – الحديقة المركزية

تعتبر من أكبر الحدائق على مستوى العالم حيث تقام على مساحة 5 آلاف فدان بطول 35 كيلو متر وستكون مفتوحة للجمهور مجانا وتخد سكان العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة والقاهرة .

وتنقسم الحديقة المركزية إلى 7 قطاعات :

منها الحديقة التاريخية (ذات طابع تاريخي)، وحديقة للصحة والسكان (للأطفال)، وحديقة للمال والأعمال، والحديقة الدولية، والحديقة الرياضية، وحديقة للعلوم، وحديقة للنباتات، هذا الكم الهائل من الحدائق سيتم ريه بمياه معالجة، ولا يؤثر على مياه الشرب.

العاصمة الادارية والاستثمار

العاصمة الإدارية قبلة المستثمرين المحليين والأجانب

-أكدت العاصمة الإدارية وفقا للمعطيات فى 2022 ، أنها أصبحت في الوقت الحالي بمثابة الفرصة البديلة، بمعنى أن العائد الاستثمارى وراء أى مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة يفوق العائد الاستثمارى من أى مشروع آخر بنسبة تصل لـ 100 % ، وهو السر وراء الإقبال الكبير من قبل المطورين ورجال الأعمال سواء داخل مصر أو خارجها على أكبر مشروع فى الشرق الأوسط، كما ان الاستثمار فى العاصمة الإدارية فى الوقت الحالى يمثل فرصة حقيقة لأى مستثمر.

-ساهم الدعم الكبير الذى تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من الدولة والقيادة السياسية في سرعة التحول لأكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط، وتحولت لأداة ترسم سياسة القطاع العقارى في مصر، وكافة التقارير الرسمية تؤكد أن العاصمة الإدارية ستظل مدينة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى لمدة 100 سنة قادمة.

-أصبحت العاصمة الإدارية وجهة الاستثمار فى الشرق الأوسط بالكامل، والفترة المقبلة ستشهد دخول رجال أعمال عرب وأجانب داخل العاصمة الإدارية وخاصة بعد انتقال الحكومة لها بصفة رسمية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية استطاعت أن تحول من منطقة صحراء جرداء إلى أكبر مشروع استثمارى فى الشرق الأوسط، ويسحب البساط من دبى.

عوامل وضع العاصمة الإدارية في مقدمة المدن العالمية، الجاذبة للاستثمار

-تعددت العوامل التى ساعدت على وضع العاصمة الإدارية في مقدمة المدن العالمية، الجاذبة للاستثمار، منها :

-مشروعات ناطحات السحاب والبرج الأيقونى ومنطقة الأعمال المركزية، بالإضافة لمشروعات كبرى أخرى، فضلا عن البنية التحتية، التي تشهد نتطور لأول مرة يتم داخل مصر في تاريخها.

-تعد العاصمة الإدارية الجديدة المشروع الرئيسي للتنمية العمرانية وهى مدينة ستستخدم "التكنولوجيا الرقمية للربط بين سكانها وحمايتهم وتحسين أوضاعهم" ويتمثل هدف العاصمة الإدارية الجديدة في التغلب على المعضلات الرئيسية القائمة في المدن المصرية القديمة والتي تعانى من البيئة الحضرية المتهالكة، وسوء الإدارة، والهجرة غير الرسمية، وإدارة البنى الأساسية، واكتظاظ أنظمة النقل، ومن المقرر أن تكون العاصمة الإدارية، نموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط في مجال التنمية الحضرية الشاملة للجميع والمستدامة.

-استضافة العاصمة الإدارية الجديدة أول سكة حديد كهربائية فائقة السرعة في مصر، وسيتم ربط العاصمة الإدارية من خلال خط السكة الحديد بمدينة السادس من أكتوبر وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يربط مشروع المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، بطول يبلغ 98 كم، مما سيجعله أطول نظام مونوريل في العالم.

-تأتي العاصمة الإدارية الجديدة في مقدمة مدن الجيل الرابع المنفذة في مصر من أجل تحويل القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

٥٠٠ ألف نسمة عدد السكان المستهدفين خلال المرحلة الأولى

-يبلغ عدد السكان المستهدفين خلال المرحلة الأولى نحو ٥٠٠ ألف نسمة، فضلاً عن (٤٠-٥٠) ألف موظف حكومي تم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى ١٠٠ ألف موظف بعد الأعوام الثلاثة الأولى.

-تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة ١٧٠ ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة يبلغ نحو٦,٥ ملايين نسمة.

٢ مليون فرصة عمل متولده من إنشاء مشروع العاصمه الإداريه الجديده

-بلغت فرص العمل المتولدة تبلغ ٢ مليون فرصة عمل، وتضم العاصمة الإدارية الجديدة عدد من الأحياء المتخصصة أبرزها الحي الحكومي، وحي المال والأعمال. كما تضم المدينة مدينة كاملة يطلق عليها "مدينة المعرفة".

-الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من إنشاء ٧١ آلاف وحدة سكنية وفيلا بالحي السكني الثالث، وجار تنفيذ نحو ٤٠٢ ألف وحدة إسكان مميز بالحيين الثالث والخامس، بالإضافة إلى حي المال والأعمال بعدد ١٨ برجاً سكنيا وإداريا وجار تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمساحة المرحلة الأولى (٤٠ ألف فدان).

2 – مدينة المنصورة الجديدة

-تعتبر مدينة المنصورة الجديدة واحدة من المدن التابعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تم بناؤها بصدور قرار جمهورى عام 2017م، ليتم استغلالها من أجل إقامة مجتمع عمرانى جديد على مساحة 5913 فدانا باستثمارات تتخطى 60 مليار جنيه، لتكون أول مدينة ذكية تنتمى لمدن الجيل الرابع فى منطقة الدلتا.

-تقع المنصورة الجديدة بطول 14 كم على الطريق الساحلي في قلب الدقهلية بجانب مدينة جمصة كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ. وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة.

- سيتم ربط المدينة الجديدة بالقديمة عن طريق إنشاء قطار مكهرب يصل بينهم في أقل من 15 د.

مخطط المدينة :

افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة

مواصفات المدينة

مدينة المنصورة الجديدة تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حيث إنها ،تحقق النمو الاقتصادي المستدام ومنخفض الانبعاثات ، وتحسن كفاءة الطاقة ، وتشجع على التحول الرقمي ، كما أن لديها القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية

-تعد مدينه المنصوره الجديده واحدة من المدن المستدامة التي شكلت رؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف COP ٢٧ الأخيرة، وأهم عناصر استدامة مدينة المنصورة الجديدة، تتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع السكان، مدينة حيوية بالأنشطة ، كما أنها صديقة لحركة المشاة والدراجات، فضلا عن دعمها للنقل الجماعي والمستدام، وكذلك دعم إعادة استخدام المياه .

-كما توفر المدينة الشواطئ المفتوحة لكل الأسر المصرية، وساحات احتفالية للترفيه بكورنيش أهل مصر، فضلا عن وجود الكثير من الأنشطة في المناطق الخارجية والمفتوحة، حيث تشتمل المدينة على 1800 فدان مساحات خضراء .

المنصوره الجديده .. مركز خدمي إقليمي على مستوى إقليم الدلتا:-

تحتوي على 4 جامعات هي (جامعة المنصورة الجديدة، المنصورة الدولية، المنصورة الأهلية، المنصورة التكنولوجية)، وهي خدمات إقليمية تقدمها المدينة الجديدة لسكان الدلتا .

مصادر المياه بالمدينة:-

- تتضمن محطة تحلية مياه جوفية بسعة ألف متر مكعب/ يوم.

- محطة تحلية مياه بحر بطاقة ألف 1600 متر مكعب/ يوم وهي أول محطة تحلية مياه بحر في الدلتا.

- محطتان لمعالجة مياه الري.

تنقسم مدينة المنصورة الجديدة إلى أربع مراحل:-

المرحلة الأولى:-

بلغت تكلفتها ٢٤ مليار جنيه، ٢٢٥ فدانا من مساحة المرحلة تم تخصيصهم للقطاع الخاص، ومكونات المرحلة كالآتي :-

مشروع سكن "جنة":-

-يتضمن ١١,٢٣٢ وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين ١٢٠ م² إلى ١٥٠ م²

-مناطق خضراء.

-حمامات سباحة للأطفال داخل المجمعات السكنية .

مشروع "سكن مصر" :-

-يتضمن ٤,٧٠٤ وحدة سكنية بتكلفة إجمالية ١,٦ مليار جنيه، بمساحات تتراوح ما بين ١٠٦ م² إلى ١١٨ م² .

-فيلات سكنية ٢,١٠٣ وحدة سكنية بتكلفة إجمالية ٣,٦ مليار جنيه، بمساحات تتراوح ما بين ٤٥٠ م² إلى ٨٥٠ م² .

-إسكان اجتماعي، مشروع سكن كل المصريين (طابع ساحلي)، ١,٣٩٢ وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين ٩٥ م² إلى ١٠٠ م² .

-الكورنيش والممشى السياحي بطول ٤,٢ كم بتكلفة إجمالية ٦٠٠ مليون جنيه يتضمن (برجولات – مقاعد جلوس – كافيتريات – دورات مياه) .

-حديقة مركزية (حرم الطريق الساحلي) بطول ٢,٤ كم بتكلفة إجمالية ١٧٥ مليون جنيه تتضمن (مسارات المشاه والدراجات – مقاعد جلوس – كافيتريات – مطاعم) .

-مجمع الجامعات يتضمن ٤ جامعات، به كلية القانون الدولي تعمل كليًا وكليات طب الأسنان والصيدلة وكلية الهندسة يعملوا جزئيًا .

-مركز طبي على أعلى مستوى .

خدمات أخرى للمرحلة الأولى:

-٢ مدرسة نموذجية.

- ٥ مساجد (تبرعات أهالي).

- ٣ كنائس (١ تحت الإنشاء و٢ جاري البدء في أعمال الموقع).

مدرسة دولية

٨ أسواق تجارية

محطات تحلية

محطة محولات

محطة معالجة ثلاثية .

بنية تحتية عالية المستوى

- تميز المدينة ببنية تحتية عالية المستوى من شبكات صرف صحى وصرف أمطار وشبكة كهرباء ومحطة محولات، وتضم منطقة لوجستية وخدمية، وجامعة إقليمية، وجامعة أهلية تابعة لجامعة المنصورة، ومراكز بحثية علمية، ومدينة طبية، ومناطق صناعات تكنولوجية، وكورنيش بطول 4.2 متر، ومجموعة من الشواطئ العامة، ومدارس وأسواق ومراكز طبية، وتشهد إنشاء أول محطة تحلية فى الدلتا بطاقة 160 ألف متر مكعب فى اليوم.

- تشهد المدينة تنفيذ 1392 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى ذات الطابع الساحلى بمساحة 94 مترا، بواقع 58 عمارة، بالإضافة إلى تنفيذ 4704 وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، بواقع 196 عمارة، بمساحة 118 مترا للوحدة، بجانب تنفيذ 11232 وحدة بمشروع جنه للإسكان الفاخر، بواقع 468 عمارة، بمساحات تتراوح ما بين 100 إلى 150 مترا، وجارى تنفيذ عدد 2200 فيلا بمساحات مختلفة.

- تضم المدينة جامعة المنصورة الجديدة، التى تقع على مساحة 127 فدانا، وتضم 14 كلية، وجارٍ الاستعداد لاستقبال الطلاب فى العام الجديد فى 8 كليات تشمل 23 برنامجاً تضم 10 مجالات علمية، موضحاً أن التخصصات التى ستبدأ الدراسة بها فى البرامج المختلفة بكلية المعاملات القانونية الدولية وكلية العلوم الهندسية وكلية هندسة الحاسوب وكلية علوم الحاسوب وكلية العلوم الأساسية

وكلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية علوم الصيدلة، حيث من المقرر الدراسة فى عدد من المجالات والبرامج الحديثة التى تتواكب مع سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

3- مدينة الإسماعيلية الجديدة

تطل المدينة على قناة السويس الجديدة .. والمخطط العام لها كالآتي :

- تتكون المدينة من 6 أحياء سكنية مقامة على مساحة 2828 فدانًا.

- تضم المدينة 52 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة تستوعب نحو 250 ألف نسمة.

الإسماعيلية الجديدة .. عندما تتحول الصحراء لمدينة سكنية متكاملة لجميع الفئات

- تم بناء الوحدات السكنية على مساحة 20% فقط من الأرض لتصبح وسط 80% من الأماكن المفتوحة والمسطحات الخضراء.

- تم إنشاء محطة مياه عملاقة بطاقة 20 ألف متر مكعب/اليوم.

4 - مدينة أكتوبر الجديدة

-تقع المدينة الجديدة جنوب غرب مدينة 6 أكتوبر بالقرب من مطار أكتوبر.

-تصل مساحتها نحو 78 ألف فدان، وعدد السكان المستهدف في عام 2052، حوالي 8.1 مليون نسمة.

مخطط المدينة :

- تضم ٤٠ ألف وحدة سكنية تخدم ٢٠٠ ألف مواطن من الشباب ومحدودي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

- تضم 171 عمارة ضمن مشروع سكن مصر.

- تضم أراضي الإسكان المميز شمال الواحة بمساحة 1000 فدان بإجمالي عدد 3272 قطعة منها 298 قطعة شاغرة.

- تضم مشروع الإسكان القومي بمساحة 350 فدان (دجلة بالمز).

- تضم منطقة ربوة أكتوبر بجوار(ابنى بيتك6) وتضم أراضي سكنية وخدمية وعمارات اسكان اجتماعي بإجمالي 212 عمارة.

- تضم أراضي مميزة غرب السكة الحديد بإجمالي عدد 1232 قطعة مميزة

- تحتوي المدينة على مركز طبي، به الكثير من التخصصات الطبية.

- تحتوي المدينة على عدد من الأسواق، ويوجد فيها سوق كبير للجملة.

- يوجد في المدينة عدد من المولات التجارية، التي تحتوي على جميع أنواع المنتجات والسلع التي يحتاج إليها العملاء.

-تحتوي المدينة على خدمات أمنية، ويوجد بها مراكز للشرطة.

- تم الاهتمام بالمساحات الخضراء، حيث توجد في المدينة أكثر من حديقة ولاند سكيب.

- تحتوي المدينة على وسائل النقل، التي تُسهل الخروج من المدينة والدخول لها.

5 – مدينة (سلام مصر) شرق بورسعيد

-تقام مدينة "سلام نصر" على مساحة حوالي 22 ألفا و153.95 فدان، بإجمالي تكلفة تقديرية للبنية التحتية 12.7 مليار جنيه بخلاف تكلفة المباني والخدمات، ومن المخطط أن تستوعب 778 ألفا و883 نسمة.

مخطط المدينة :

- من المخطط أن تضم المدينة، محطة تحلية مياه، واستاد يسع 40 ألف متفرج ومنشآت رياضية واجتماعية وثقافية متكاملة بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، وفنادق ومنتجعات سياحية، وحلبة سباق سيارات، نادي جولف، مارينا يخوت عالمية، مدينة الموضة والترفيه، مركز لرجال المال والأعمال، مدينة طبية، جامعة اقليمية، مركز أبحاث دولي، مركز مؤتمرات ومعارض دولية، مدينة أوليمبية، خدمات مرافق عامة، منشآت ترفيهية، شواطئ مفتوحة، حديقة مركزية، مناطق أثار تل الفرما، وبحيرات، وشبكة طرق.

6- مدينة العلمين الجديدة:-

تعتبر مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وموقعها المميز سيجعلها بوابة مصر على إفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها ، فالمدينة ستغير خريطة الساحل الشمالى بأكمله والمفهوم الذى أنشئ على أساسه، فهى ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد .

الشركات المنفذة

-تشترك هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية فى تأسيس مرافق المدينة من محطة مياه وبنية تحتية وصرف صحى وشبكات كهرباء

- تنفذ شركة المقاولون العرب بديل الطريق الساحلى الحالى ليكون بطول 38 كيلو وعرض 5 حارات وحارتين خدمة بجنوب المدينة . تشترك وزارة الإسكان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى .

-تشترك 5 من كبرى شركات المقاولات “سامكو – اوراسكوم – المقاولون العرب – سياك – أبناء حسن علام فى مول تجارى .

معلومات عامة عن المشروع:-

- تبلغ مساحة المدينة 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 مليون نسمة.

- تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الاسكندرية – مطروح)، وتبدأ حدود مدينة العلمين من طريق وادى النطرون إلى الضبعة.

-كما يتم تحويل طريق اسكندرية مطروح الدولى بدايةً من الكيلو 93 إلى تقاطع وادي النطرون العلمين ليكون مدخل لمدينة العلمين بطول 33 كيلو.

- تبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة، عشرات المليارات.

مكونات المشروع

تتكون المدينة من عدة مراحل :

تتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما "القطاع الساحلي"، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري، والحضري.

1 – القطاع الساحلي :

-يتكون القطاع الساحلي بالمدينة من عدة مناطق وهى: منطقة بحيرة العلمين (حى الفنادق)، ومركز المدينة، والحى السكنى المتميز، وحى حدائق العلمين، مرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، و(منتجع خاص)، والمنطقة الترفيهية، والمركز الثقافى، والإسكان السياحي، وحى مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض.

-أما منطقة الفنادق ستضاهي أبراج دبى، وستقام بها احتفالات في المناسبات، ويبلغ عدد الغرف الفندقية 15500 غرفة.

2 - منطقة أثرية مكونة من: متحف مفتوح – منتزه دولى – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء.

3 - قطاع حضري مكون من : جامعة – مركز خدمات إقليمية.

- تحتوي المدينة على مركز طبى عالمى بمساحة 44 فدان.

- 8 منصات منفصلة تطل على البحر، وأبراج على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 متر ، وتتكون الأبراج من 3 ادوار تجارية وإدارية وجراج سفلى بجانب الوحدات السكنية.

- مدينة تراثية على مساحة 259 فدان

- تحتوي المدينة على كورنيش عالمى بطول الشاطئ يبلغ طوله 14 كيلو مترا، وهو ما يساوي كورنيش محافظة الإسكندرية.

- محطة تحلية مياه بطاقة 150 جودة ألف متر 3 يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية.

- 10 آلاف وحدة سكنية .. وتنقسم إلى شقق اسكان اجتماعى وشقق اسكان متميز عددها 5,000 وحدة فى المرحلة الأولى ، مساحات شقق الإسكان الاجتماعى 87 متر مجهزة على أعلى مستوى أما شقق الإسكان المتميز فتبلغ مساحتها 95 متر.

- تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلي ٢٥٠ك/ساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو221 كم بموازاة طريق وادي النطرون / العلمين، وتفريعة لمدينة الإسكندرية مروراً بمدينة ومطار برج العرب بطول 99 كم، وأيضا لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 244 كم مرورًا بمدينة برج العرب وتفريعة لمدينة الإسكندرية بطول نحو 46 كم).

7- مدينة ومنتجع الجلالة:-

منطقة هضبة الجلالة .. منطقة فريدة ..

سحر الطبيعة يحيطها من كل اتجاه، بالإضافة إلى العديد من المقومات التى أهلتها لأن تصبح أحد المشروعات القومية الكبرى التى تشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. هذا المشروع الضخم يشمل مدينة الجلالة العالمية وجامعة الملك عبد الله ومنتجعًا سياحيًا يطل على خليج السويس، بالإضافة إلى طريق "العين السخنة- الزعفرانة"، الذى يشق جبل الجلالة .

تاريخ البدء في المشروع ..

أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2014

الشركات المنفذة للمشروع..

يعمل بالمشروع 53 شركة مدنية وطنية تعمل مع القوات المسلحة ، منهم 40 شركة مصرية فى مجال الطرق و5 فى مجال الانشاءات والأعمال الصناعية والكبارى والأنفاق والبرابخ ومحطات الوقود وبوابات الرسوم، إلى جانب 8 شركات تعمل فى منطقة رأس ابوالدرج فى المنتجع السياحى المطل على خليج السويس، بإجمالى عدد عمال يصل إلى 15 ألف عامل وفنى ومهندس، تحت إشراف ومتابعة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تفرد الموقع الجغرافي للمشروع..

وقع اختيار موقع جبل جبل الجلالة لموقعه المتميز ، وكذلك غنى بالكثير من الثروات التي ستحقق تنمية لمصر، حيث يوجد به خام الرخام، وسيساعد الطريق الذي سينشئ في الجبل، على سهولة نقل تلك الخامات إلى المحاجر..

نظرة على الطبيعة الجغرافية لموقع المشروع .. هضبة الجلالة.. جزء من سلسلة الجبال الواقعة غربى البحر الأحمر، والتى يقابلها في الجهة الشرقية وضمن الأراضى السعودية، جبال الحجاز، وتنحدر بشدة نحو البحر الأحمر وتدريجياً نحو الداخل، إذ أنها تمثل الحافة الغربية القافزة لأخدود البحر الحمر.

ويتكون جبل الجلالة من صخور أركية قديمة، وتكثر به العروق المعدنية، وهضبة الجلالة الشمالية (1223) متراً، وهضبة الجلالة الجنوبية (1472) متراً، وبينهما وادى غربة، ويتكونان من صخور جيرية أبوسينية وبداخل هضبة الجلالة مررنا على العديد من الوديان منها وادى أبورسيس، وادى عملوج، وادى ناعوت، وادى حورس .

محاور المشروع..

1 – مدينة " الجلالة " العالمية .

2- منتجع الجلالة السياحى .

3 - جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز .

4- طريق العين السخنة – الزعفرانة ( يشق جبل الجلالة ) .

5- المنطقة الصناعية .

مدينة الجلالة العالمية

-تقام مدينة الجلالة العالمية أعلى هضبة الجلالة - تقع بين العين السخنة والزعفرانة - علي ارتفاع 700 مترًا من سطح البحر ، بمساحة 17 ألف فدان .

-المدينة كاملة المرافق والخدمات على أعلى مستوى وتحتوي على مدينة طبية عالمية ، وأول قرية أوليمبية لإقامة الفعاليات الرياضية للدولة ، ومناطق سكنية سياحية وأخرى لمحدودي الدخل بالإتفاق مع وزارة الإسكان وكذا مناطق خدمية لقاطني المدينة .

منتجع هضبة الجلالة

تبلغ مساحة المنتجع 500 فدان ويطل مباشرة علي شاطئ خليج السويس بمنطقة "رأس أبو الدرج"، ويحتوى المنتجع على عدد من المشروعات منها مدينة الألعاب المائية، مارينا اليخوت، ممشى دراجات هوائية، المنفذ البحرى، الفندق الساحلى، ممشى الكورنيش الساحلى، الرويال كمبوند، الفندق الجبلى، الطريق التبادلى، الهايبر ماركت، المركز الترفيهى، محطة التلفريك، مجمع المطاعم ويحتوى على 172 مطعما. وتتضمن المرحلة الأولى والتى من المقرر افتتاحها قريبا، كلأً من مدينة الألعاب المائية، وممشى الدرجات الهوائية، ومارينا اليخوت، والمنفذ البحرى، والمركز الترفيهى، ومحطة التلفريك، ومجمع المطاعم، والفندق الساحلى والهايبر ماركت.

- المركز التجارى الترفيهى :

يتكون المركز، من 6 مبانى هى مبنى "أ" مبنى خدمات المارينا ويحتوى على 12 كافيتريا، 12 بازار، 36 مطعم، ومبنى "ب" مجمع الكافيهات والكافيتريات ويحتوى على 114 محلا، وساحتين للاحتفالات، مبنى"ج" المول التجارى ويحتوى على 232 محل، و4 مطاعم كبرى، مبنى "د" المركز الترفيهى، ويحتوى على 59 محلا، و6 كافيتريات، و8 قاعات للسينما، ومنطقتين للألعاب الإلكترونية، وصالة للتزحلق على الجليد، مبنى "ه" مجمع المطاعم، ويتضمن 49 مطعما، 93 محلا، ساحة احتفالات، موقف للسيارات يسع 800 سيارة، مبنى "و" الهايبر ماركت، ويتضمن هايبر ماركت ضخم و20 محلا أخرى.

- مارينا اليخوت :

تحتوى المارينا على جزئين وهما مارينا لليخوت وتسع 234 يختا، والجزء الثانى منطقة المطاعم وكافيتريات ومركز خدمات الزائرين وأصحاب اليخوت.

– التلفريك :

يعد تلفريك الجلالة اكبر تلفريك موجود فى الشرق الاوسط, وهو التلفريك الثالث الذى يتم انشاؤه فى مصر، ويتكون من 9 عربات ومن الممكن أن تزيد فى المستقبل، ومحطتين إحداهما أعلى الجبل ومحطة أسفل الجبل، ويتكون أيضا من 23 عمود .

- طول مسار التلفريك 4500 متر، وعلى ارتفاع 665 مترا فوق سطح البحر .

- عدد الاشخاص فى كل كابينة 10 اشخاص .

- محرك تلفريك الجلالة 794 كيلووات أي ما يعادل 1064.77 حصان

- تتكون عربات تلفريك الجلالة من 9 كبائن، كما توجد كبائن بأرضية زجاجية لهواة التصوير والسياحة، وكبائن مجهزة لاصطحاب الدراجات الهوائية، ومجهزه ايضا بخلية شمسية لتزويد العربة بالطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزه الراديو وفتح وغلق الباب عند دخول المحطة .

- أعمدة تلفريك الجلالة مثبته بشكل هندسى جيد جدا على الأرض مع مراعاة ميل بعض الأعمدة حتى يسهل تحرك عربات التليفريك دون عائق .

- الفندق الساحلى :

ويتكون الفندق الساحلى من 257 غرفة، 34 جناح، بهو المدخل، صالونات للانتظار، قاعة مؤتمرات عملاقة، 4 قاعات فرعية، مطعم رئيسى، مطعم تخصصى، موقف للسيارات.

- الفندق الجبلى :

يتكون الفندق الجبلى والذى يرتفع عن مستوى سطح البحر بـ60 متر من 272 غرفة، 26 جناح، 16 غرفة لاستخدامات اليوم الواحد، 4 غرف لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مئات الغرف السياحية والفندقية المجهزة على أعلى مستوى.

- منطقة الفيلات والشاليهات :

وتتكون المنطقة والتى تطل على البحر مباشرة من 26 فيلا، و48 شاليه نموذج "أ"، 96 شاليه نموذج "ب".

– محطة تحلية مياة الشرب

إنشاء أول محطة تحلية فى مصر والشرق الأوسط فى منتجع الجلالة وهى محطة (التليمة) بطاقة (١٥٠) ألف متر مكعب مياه يومياً صالحة للشرب.

جامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز

تضم 13 كلية في تخصصات "الهندسة، الإدارة والسياسات العامة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة"، وتستوعب الجامعة 12 ألف و790 طالبا في مراحلها الثلاثة، مع وجود أكاديمية للعلوم بهضبة الجلالة، ويقع مقرها على مساحة 12 فدانًا وتستوعب الاكاديمية 5040 طالبًا، وتضم تخصصات (القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية و آلياتها، وإدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة و الذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار .

طريق العين السخنة – الزعفرانة

-يعتبر طريق العين السخنة – الزعفرانة هو " تحدي التحدي " ، إذ يعتبر من أصعب المشروعات التى نفذتها أو اشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك لوعورة المنطقة الجبلية ذات الكتل الصخرية الشديدة التى يقام عليها المشروع ، واستزلم الأمرالقيام بأعمال النسف والتدمير التى تتم لقطع الطريق من خلال معدات خاصة تم زرعها وسط الجبال، حيث يتم نسف ارتفاعات كبيرة جدا 230 متر، مايعادل عمارة 70 أو 80 دور، إلا أن رجال المهنددسين العسكريين لهم خبرات واسعة فى هذا المجال، وقادرون على قهر الصخور وتفتيتها لكشف مسار الطريق.

-كما أن عمليات النسف تتم بأعلى معايير الدقة والحذر حتى لا يتم التأثير على البيئة الجيولوجية ثم يتم الاستفادة من الصخور التى تم نسفها فى أعمال الردم، خاصة أن هناك نحو 120 مليون متر مكعب ناتجة عن أعمال الحفر والنسف يُبنى بها جسم ترابى للطريق .

وصف تفصيلي لطريق العين السخنة – الزعفرانة ..

- طريق جبل الجلالة أو العين السخنة – الزعفرانة هو جزء من مشروع طريق مصر- أفريقيا ، وسيكون ذو اتجاهين بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه .

- يبدأ الطريق الجديد من بورسعيد وتحديدا فى منطقة جنوب بورسعيد حتى الكيلو 92 طريق إسماعيلية الصحراوىويقطع طريق السويس والعين السخنة فى منطقة وادى حجول، ويتجه جنوبًا حتى يصل إلى الكيلو متر 10 فى محافظة بنى سويف عند طريق بنى سويف – الزعفرانة وسيستكمل أيضا من جهة الجنوب حتى يصل إلى غرب الغردقة وغرب سفاجا ثم "أبو رماد" وحلايب وشلاتين حتى منطقة "بيرفوركيت" على الحدود الدولية مع السودان على خط عرض 22 ، ويتم الآن تنفيذ هذا الطريق بطول 82 كيلو متر .

-بالإضافة إلى عدد من الوصلات مع الطريق الساحلى، مثل وصلة منطقة "رأس أبو الدرج"، بطول 17 كيلو مترًا، التى يقام فيها منتجع سياحى عالمى على جبل الجلالة، بالإضافة إلى وصلة وداى ملحة بطول 13 كيلو مترًا، للربط بين الطريق الساحلى والطريق الرئيسى .

أهمية طريق العين السخنة – الزعفرانة ..

1- الطريق الجديد – وصلة وادي ملحة - سوف يتفادى كل سلبيات طريق التحرك من السخنة إلى الزعفرانة على الطريق الساحلى ، حيث سيتم اغلاقه خلال الفترة المقبلة وتحويله إلى طريق داخلى بين القرى السياحية، نظرا لكثرة الحوادث عليه ، وفى منتصف الطريق يوجد صب خرسانى لحماية المركبات المنحرفة من السقوط على جانبى الطريق الجبلى، التى تُسمى هندسياً «نيوجسيرى» .

2- درجة الميل فى طريق العين السخنة - الزعفرانة 3% حتى لا يشعر راكبو السيارات بأى معوقات أو صعوبة، أو مشقة نتيجة ارتفاع الطريق الذى يمر بين الجبال، بالإضافة إلى وجود سدود توجيه وإعاقة ومخرات سيول على جانبى الطريق حتى تنقل مياه السيل الزائدة من اتجاه الجبل إلى البحر، كما تم عمل مخرات وبرابخ للاستفادة من مياه السيول فى المشروعات الصناعية والزراعية .

3- الربط مع محور 30 يونيو لتسهيل حركة التجارة بين مصر وكل دول قارة افريقيا، وكذلك ربط المشروعات الزراعية والسياحية والمناطق الصناعية والموانىء والمناطق السكنية الجديدة المنتظر تأسيسها فى تلك المنطقة الواعدة.

4- مرور الطريق الجديد بمنطقة المحاجر التى يوجد بها جميع أنواع الخامات الهامة، مثل الرخام، وخام "الكولينا" و"الطفلة" و"رمل الزجاج" ، وسوف يساهم الطريق فى دعم عمليات استخراج وتصنيع تلك المواد، دون الحاجة إلى عمل مدقات وعرة أو طرق غير ممهدة تكثر فيها المشكلات والحوادث.

5- الطريق الجديد سيخدم المنطقة الصناعية الجديدة المزمع إنشاؤها وهي أحدى محاور مشروع " هضبة الجلالة " ، كما سيخدم الطريق المنطقة الإقتصادية الموجودة من قبل الخاصة بشمال غرب خليج السويس، حيث تضم مصانع "حديد - سيراميك - أسمنت – بتروكيماويات"، كما سيسهل الحركة من الجنوب إلى ميناء العين السخنة والزعفرانة، وميناء الغردقة وميناء سفاجا .

8- مدينة شرق بورسعيد الجديدة

تتجاوز مساحة مدينة شرق بورسعيد 12 ألف فدان وتعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس بحيث تستهدف إستيعاب أكثر من نصف مليون نسمة مع إكتمال نموها .

مدن الجيل الرابع بصعيد مصر

1- مدينة أسوان الجديدة

هى مركز تخفيف الضغوط العمرانية عن مدينة أسوان القائمة، وهى مركز داعم لزيادة حجم منشآت الإسكان السياحى فى نطاق إقليم أسوان، وتتسع لـ850 ألف نسمة، على مساحة 22 ألف فدان، وتوفر 200 ألف فرصة عمل، والمرحلة الأولى لمدينة أسوان الجديدة، تتسع لـ100 ألف نسمة، على مساحة ألف فدان، وتوفر 20 ألف فرصة عمل( افتتحها الرئيس السيسي في ديسمبر 2021) .

وتتكون المدينة من :

مشروع الممشى السياحي، بطول 4.5 كم، بتكلفة 420 مليون جنيه، والحديقة الشاطئية، وتتكون من قطاعين شمالى وجنوبى، وتضم ساحات ومناطق جلوس متنوعة، وخدمات متنوعة بالممشى، و170 محلا تجاريا ومطاعم ومنافذ بيع، وتعد مكاناً مميزاً للأنشطة الاجتماعية والاحتفالات لسكان مدينة أسوان، ومشروع المسرح الرومانى بسعة 3 آلاف فرد، والمناطق التجارية، ومشروع إسكان الفيلات (150 فيلا بـ3 قرى سياحية، بتكلفة 250 مليون جنيه)، ومشروع مركز شباب أسوان الجديدة، بتكلفة 45 مليون جنيه، ومشروع مجمع المصالح الحكومية، بتكلفة 65 مليون جنيه.

2 – مدينة ناصر(غرب أسيوط)

تعد مدينة غرب أسيوط “ناصر”، مركزاً تنمويا لاستيعاب الزيادة السكانية بالمنطقة الحضرية (أسيوط)، وتوفر أنشطة اقتصادية، وتحفز الاستثمار، وتستفيد من الموقع اللوجستي والارتباط بالمطار، وتتسع المدينة لـ400 ألف نسمة، على مساحة 6 آلاف فدان، وتوفر 80 ألف فرصة عمل، وتصل مساحة الأنشطة الخدمية إلى 660 فدانا، والأنشطة الاقتصادية إلى 471 فداناً، وبها 3 أحياء سكنية بمتوسط 130 ألف نسمة للحى، وتتسع المرحلة الأولى للمدينة، لـ100 ألف نسمة، على مساحة 1600 فدان، وتوفر 16 ألف فرصة عمل ( افتتحها الرئيس السيسي في ديسمبر 2021) .

وتتكون المدينة من :

مشروع محور هضبة أسيوط الغربى، بطول 22.6 كم، بتكلفة 1.44 مليار جنيه، ومشروع سكن مصر، ويضم 2640 وحدة سكنية، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، ومشروع الإسكان الاجتماعى، ويضم 1584 وحدة سكنية، بتكلفة 475 مليون جنيه، ومشروع مجمع خدمات (سوق تجارية – وحدة صحية – حضانة)، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى المرافق والبنية التحتية، شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، ومحطات المياه والكهرباء، بتكلفة 4.8 مليار جنيه، بجانب المشروعات الاستثمارية الجارية، ومكامن الفرص للقطاع الخاص.

3 – مدينة غرب قنا

هى مركز داعم لاستيعاب الزيادة السكانية بالمنطقة الحضرية (قنا)، ومركز تنمية عمراني داعم لمناطق الاستصلاح بالظهير الغربى، وتتسع المدينة لـ550 ألف نسمة، على مساحة 9 آلاف فدان، وتوفر 150 ألف فرصة عمل، وتصل مساحة الأنشطة الخدمية إلى 430 فدانا، والأنشطة الاقتصادية إلى 120 فداناً، وبها 4 أحياء سكنية بمتوسط 130 ألف نسمة للحى، والمرحلة الأولى للمدينة (الحى الأول)، على مساحة 1400 فدان، وتوفر 23 ألف فرصة عمل ( افتتحها الرئيس السيسي في ديسمبر 2021).

وتتكون المدينة من :

مشروع الإسكان الاجتماعى، ويضم 720 وحدة سكنية، بتكلفة 220 مليون جنيه، ومدرسة تعليم أساسى، بتكلفة 27 مليون جنيه، والوحدة الصحية، بتكلفة 4.5 مليون جنيه، ومركز شباب، بتكلفة 3 ملايين جنيه، وأسواق تجارية، بتكلفة 2 مليون جنيه.

أرقام واحصائيات عن مدن الجيل الرابع

- إجمالى الإنفاق بمدن الجيل الرابع بصعيد مصر، منذ 2014 وحتى 2021، بلغ 12.4 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 7.3 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 24798 وحدة سكنية، و1.2 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 68 مشروعاً، و2.04 مليار جنيه فى قطاع المرافق، و1.86 مليار جنيه فى قطاع الطرق .