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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحطات النووية تنظم منتدى تطوير الصناعة فى مصر

صدى البلد

تنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع كل من مؤسسة "روز أتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسى لمشروع الضبعة النووى شركة "أتوم استروى اكسبورت"  منتدى تطوير الصناعة النووية فى مصر
" Seminar on Nuclear Industry Development"  وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 بالقاهرة.


ويهدف هذا المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر والإرتقاء بمستويات الجودة فى الصناعات المصرية. 


يذكر أن  الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلن عن   تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية للمحطة النووية بالضبعة  19 نوفمبر  وذلك تزامنا مع عيد الطاقة النووية الثالث.

وكانت مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة وصلت  على ميناء الضبعة التخصصي المصمم خصيصا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة، حيث  أبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل مغادرة دولة روسيا الاتحادية في السابع عشر من أكتوبر الجاري. هذا وبلغ إجمالي الشحنة 455 طنًا، وقد تم وصولها وتفريغ حمولتها بأمان وفق المخطط.


وتعد مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.


كما صرح أيضا  أليكسي كونونينكو – نائب رئيس شركة آتوم ستروي إكسبورت ش.م. - مدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة قائلًا إن: "وصول مصيدة قلب المفاعل أحد المعدات طويلة الأجل إلى موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة يعد بمثابة أحد الأحداث الرئيسية لمشروعنا. ولقد تم تنفيذ أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الاولى في وقت سابق من هذا الشهر ومن المخطط أن يتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية قبل نهاية العام الجاري.


وتعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية مصرية سلمية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح. وتتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل.


ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ وتشمل عقود محطة الضبعة على أربعة حزم متكاملة من العقود (عقد الهندسة والتوريد والبناء (EPC) - عقد توريد الوقود طويل الأجل على المدى العمر التشغيلى للمحطة - عقد دعم التشغيل والصيانة - عقد تخزين الوقود المستنفد)  .

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