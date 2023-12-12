مسؤولة بـ "القومي للمرأة": حشود كبيرة أمام لجان الانتخابات منذ صباح اليوم

قالت الدكتورة إيزيس محمود، رئيس الإدارة المركزية للتدريب في المركز القومي للمرأة، إن المركز يقوم بمتابعة العمليات الانتخابية، وبدأ منذ الثامنة صباح اليوم بعد وقوف العديد من السيدات مبكرا أمام اللجان، وكان هناك حشود كبيرة أمام اللجان، "كان فيه تكدس في بعض اللجان".

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وأضافت "محمود"، خلال تصريحات عبر قناة "صدى البلد" في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة، أنه يوجد أكثر من 8 آلاف سيدة ميسرة تساعد اللجان في توعية السيدات أمام اللجان حول التصويت الصحيح، والذهاب من اللجنة في الوقت المناسب، وضرورة الخروج بالأسرة كاملة لتوعيتهم وتشجيعهم على الانتخابات.

وشددت على أنه لا يوجد توجيه لتصويت السيدات لشخص بعينه، وإنما للتشجيع على الانتخابات فقط لا غير، لافتة إلى أنه وفقا للأرقام تم متابعة أكثر من 4 آلاف لجنه في 27 محافظة، والعدد سيضاعف بنهاية اليوم الجاري، ويوجد أكثر من 4800 ميسرة ورائدة يتم التواصل معهم على الأرض لمتابعة اللجان الانتخابية، والحديث عن السيدات والمواطنات.