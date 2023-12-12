مبابي يصدم ريال مدريد بشرط تعجيزي قبل الانتقال إلى صفوفه

مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، مازال يشغل الأوساط الكروية سواء في فرنسا، أو إسبانيا، رغم ما يتردد عن انتقاله إلى ريال مدريد، الصيف المقبل، حيث ارتبط مبابي بالانتقال للريال صيف 2022 قبل أن يجدد عقده مع باريس لمدة موسمين، في ضربة للفريق الملكي، لكنه أصبح يرتبط مجددًا بالانضمام للميرينجي، صيف 2024 في صفقة انتقال مجانية.

ومن أجل تجنب ما حدث قبل عام ونصف، قال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إنَّ ريال مدريد، أبلغ ممثلي مبابي، أنَّ النادي يريد ردًا على العرض في 4 يناير المقبل، سواء كان بالموافقة، أو الرفض.

وبحسب البرنامج، فإنَّه "على الجانب الآخر ليس لدى اللاعب وممثليه نية للعجلة تجاه التوقيع مع الريال، وحسم الاتفاق، الشهر المقبل".

جاء ذلك رغم تأكيد "الشيرنجيتو" أنَّ مبابي لم يغير رأيه الخاص بمغادرة باريس في نهاية الموسم، والانضمام للريال.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أن المشكلة التي تهدد الصفقة تكمن في أن النادي الملكي يرغب في الحصول على إجابة في 4 يناير، وأن مبابي ليس لديه أي اتفاق مغلق مع ريال مدريد، ولا توجد مفاوضات مفتوحة أيضًا الآن، ولا تنوي إدارة ريال مدريد وضع "شيك على بياض" أمام مبابي على طاولة المفاوضات، لكن ستمنحه عقدًا بأموال لا تعرض مستقبل النادي للخطر.

ويؤكد اللاعب وممثلوه أن المال لن يكون هذه المرة أولوية أو مشكلة في الاتفاق مع ريال مدريد، حيث يعلم مبابي أنه سيتقاضى راتبًا مرتفعًا في الميرنجي.

تجديد تعاقده مع باريس

وتأتي هذه التقارير، في وقت قالت فيه صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن هناك احتمالاً بأن يجدد مبابي عقده مع باريس، وأن مستقبل مبابي مع الفريق الفرنسي، ليس مرتبطًا بمستقبل الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يحسم باريس بعد تأهله لثمن نهائي البطولة الأوروبية، بانتظار نتيجة مواجهته أمام دورتموند غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي يحتاج فيها للفوز لضمان بلوغ ثمن النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة قبول الدولي الفرنسي، 24 عامًا، لتجديد عقده مع باريس، سيكون ذلك لفترة طويلة، وليس لعامين فقط، مثلما حدث في المرة الأخيرة.

واعتبرت "ليكيب" أن هذه قد تكون فرصة مبابي الأخيرة للانضمام للريال؛ حيث سيكون للاعب مطلق الحرية للتفاوض مع أي ناد يريد اعتبارًا من نهاية العام الجاري.