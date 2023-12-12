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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايلات في مصر لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات.. هاتف رائع من سامسونج في فئة ال 3000 جنيه 

أخبار التكنولوجيا|أرخص
أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايلات في مصر لأصحاب الدخل المحدود

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أرخص موبايلات في مصر..لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات
 

مع ارتفاع الأسعار في مصر، يبحث العديد من أصحاب الدخل المحدود والمعاشات عن هواتف محمولة بأسعار مناسبة.

وفيما يلي قائمة بأرخص الموبايلات في مصر، والتي تبدأ أسعارها من 1,500 جنيه مصري:

 

بكاميرا 160 ميجابكسل..اشتري موبايل Honor الجديد

 

كشفت أحدث المعلومات حول سلسلة Honor Magic6 القادمة تكشف عن نظام الكاميرا الثلاثية على الظهر وبعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول الكاميرا الأمامية.
 

موبايل رائع من سامسونج في فئة ال 3000 جنيه 
 

يعد هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A03 Core هو النسخة الأصغر من الـ Samsung Galaxy A03s مع مواصفات اقتصادية جدا فالشاشة تأتي بشكل النوتش بدقة HD+ مع تصميم اقتصادي مميز وبطارية كبيرة.

 

بأقل من 700 جنيه..اشتري أحدث ساعات سمارت ووتش شبيهة Apple Watch 
 

طرحت شركة Endefo ساعتين ذكيتين جديدتين في السوق الهندية ، Enfit Neo و Enfit Neo Pro. يشبه تصميم هذه الساعات بشكل وثيق Apple Watch Ultra 2 ، بما في ذلك لون الحزام ، وتوفر اتصال Bluetooth إلى جانب ميزات متقدمة لتتبع الصحة واللياقة البدنية.

 

كيف يستفيد البشر من الذكاء الاصطناعي ويتجنبون الضرر

 

يعد الذكاء الاصطناعي أحد أهم التطورات التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين، ويمتلك إمكانات هائلة للاستفادة منها في جميع مناحي الحياة. ومع ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يحمل أيضًا مخاطر محتملة، يجب على البشر أن يكونوا على دراية بها لتجنبها.

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