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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كثيف من السيدات خلال الفترة المسائية على لجان الانتخابات بالعياط| شاهد

طوابير الناخبين
طوابير الناخبين

شهدت الفترة الثانية من اليوم الثالث والأخير في انتخابات الرئاسة 2024، إقبالا كثيفا من المرأة على مقرات اللجان الانتخابية بقرية الرقة الغربية وقرية جرزا، بمركز ومدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة.

 

ووقفت السيدات في طوابير منتظرين ادوارهن بمشهد حضاري للإدلاء بأصواتهن في انتخابات الرئاسة، ليضربن مثالا مشرفا للمرأة المصرية ووعيها التام بحقوقها وممارسته بشكل فعال.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.


وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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