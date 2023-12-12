عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في آخر أيام الانتخابات.. رجال الشرطة يواصلون مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم|صور

مساعدة كبار السن
مساعدة كبار السن

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمواصلة الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع درجة الاستعداد الأمنى لتأمين مجريات سير عملية الاقتراع لليوم الثالث.

 

كما قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الانتخابات الرئاسية للتأكد من انتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الانتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الإقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.

  

وإيماناً وترسيخاً للدور المجتمعى للوزارة قامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الإنتخابية بمساعدة وتسهيل عملية الاقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .. والذى لاقى استحسان المواطنين. 

 

كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات بالإستجابة لعدد من الحالات الإنسانية والتى إلتمس خلالها المواطنين من ذوى الهمم وكبار السن مساعدتهم فى الإنتقال إلى لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم والذى لاقى إستحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذة اللفتة الإنسانية.

 

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الإنتخابية أو النيل من مقومات الإستقرار الأمنى وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية.


 

5eb78af5-8566-448d-8977-50954e1b469f
5eb78af5-8566-448d-8977-50954e1b469f
ec2b4dca-22d7-44fb-a80b-e7f91a7ae5b7
ec2b4dca-22d7-44fb-a80b-e7f91a7ae5b7
d315dd41-9890-4431-b424-8a7fffe60a51
d315dd41-9890-4431-b424-8a7fffe60a51
69b4d4bf-44a6-4934-8570-5c9ce9a86962
69b4d4bf-44a6-4934-8570-5c9ce9a86962
255c95c9-a0cb-483e-991d-dc8de16d349c
255c95c9-a0cb-483e-991d-dc8de16d349c
3ee35308-9677-4a8e-9eab-e6dbcdce4693
3ee35308-9677-4a8e-9eab-e6dbcdce4693
f0626b82-e752-440d-b3f1-0eff8ea8da6b
f0626b82-e752-440d-b3f1-0eff8ea8da6b
078cdf9b-525d-4ce1-8cb9-f64c1143e544
078cdf9b-525d-4ce1-8cb9-f64c1143e544
85841ee5-843b-4c91-ba83-a88c334e4532
85841ee5-843b-4c91-ba83-a88c334e4532
5c951b74-d98c-47ca-ac9e-deeb31ddd71a
5c951b74-d98c-47ca-ac9e-deeb31ddd71a
الأجهزة الامنية الانتخابات الرئاسية العملية الانتخابية انتخابات الرئاسية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

غياب نجم الأهلي عن الفريق 6 أسابيع بسبب الإصابة.. من هو

ترشيحاتنا

رئيس اللجنة العامة بالفيوم: كثافات عالية واحتفالات بالعرس الديمقراطي

صدى البلد ينفرد بنتائج أبحاث مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة

مفاجأة مدوية| نجم الزمالك السابق يهدد بشكوى جديدة ضد النادي

الهيئة الوطنية: فريد زهران لم يشتكى من لجان المقطم والكثافات اخرت اللجان

على الأنغام والرقصات الفلكلورية النوبية والأسوانية..ملحمة في حب مصر أمام اللجان الإنتخابية

غزة في قلب مصر.. علم فلسطين يزين الانتخابات الرئاسية المصرية.. ومرشح يرتدي كوفية الأشقاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا مرسي تتابع من غرفة عمليات المجلس مشاركة المرأة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

كيف تعلم أن طفلك مصاب باضطراب طيف التوحد؟.. اعراض واضحة

ليلى علوى تشارك بالانتخابات الرئاسية 2024

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوات بجامعات كفر الشيخ وبنى سويف وحلوان

فيديو

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

تحذير عاجل وهام من الأرصاد| أمطار رعدية وظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ