شاهد| اللقطات الأولي لمران الاهلي في جدة استعدادا لـ كأس العالم للأندية

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة الذي سيخوض عليه مرانه الأول في مدينة جدة، من أجل الاستعداد للمواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

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وكانت بعثة الأهلي، برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، قد وصلت مساء الإثنين، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

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ويبدأ الأهلي استعداداته مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وسيخوض الأهلي أول مواجهة له ببطولة كأس العالم للأندية يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.