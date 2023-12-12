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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خلال “فوود أفريكا”.. وزير التجارة يستعرض فرص ومقومات قطاع الصناعات الغذائية بمصر

صدى البلد

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" والذي يعقد في مصر للمرة الثامنة، حقق نجاحات متتالية من حيث عدد المشاركين وحجم الأعمال والفعاليات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى دعما كبيرا لقطاعات الصناعات الغذائية والزراعة خاصة فى ظل زيادة الطلب العالمي وكذا  الفرص المتاحة لنفاذ الصادرات المصرية في هذه القطاعات للأسواق العالمية ولاسيما السوق الأفريقي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح معرض فوود أفريكا الذي يعقد خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري. 

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وقال الوزير  إن الوزارة حددت عددا من الصناعات من ضمنها الصناعات الغذائية والزراعية وذلك عبر تحليل سلاسل القيمة والقدرات التصنيعية لمصر وفقًا لمعايير الجودة العالمية، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

وأوضح سمير أن وجود قطاع كفء للصناعات الغذائية والزراعية في مصر ساهم في تمكين المنتجات الغذائية المصرية من احتلال مكانة محلية ودولية  متميزة وكذا سُمعة طيبة ساهمت في تطوير أدائها ومكانتها.

وأشار الوزير إلى أن الاضطرابات الدولية الأخيرة مثلت فرصة جيدة للتعرف على التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وعلى رأسها اختلال الإمدادات الغذائية وهو ما يُعد دافعًا للعمل على تحقيق التكامل والتعاون الإقليمي في هذا الصدد، لافتا الى زيادة الفرص التصديرية لقطاعى الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بالقارة الأفريقية خاصة في ظل تزايد عدد سكان القارة  ونمو سوق المواد الغذائية بها، وهو الأمر الذي يمثل فرصة متميزة للمنتجات المصرية من السلع الغذائية خاصة وأن مصر تعد واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم في مجال المنتجات الغذائية والزراعية، كما يتواجد بها أكبر قواعد للتصنيع في أفريقيا.

ووجه الوزير الدعوة للدول المشاركة في فعاليات المعرض لوضع أسس لشراكات تجارية واستثمارية ناجحة مع نظرائهم المصريين، معربًا عن ثقته فى أن الدورة الحالية للمعرض ستخرج بنتائج بناءة وملموسة تساهم في تحقيق أهداف الدول والشركات المشاركة في فعالياته.

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