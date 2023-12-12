عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل قراءة بعض السور في القرآن.. لا تفوت هذا الأجر العظيم

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قراءة القرآن الكريم من الأمور الهامة للعبد، حيث يحصل العبد من خلال قرءاته للقرآن علي الأجر الكبير والثواب العظيم ويكون متصل بربه فالقرآن كلام رب العالمين وحبل الله المتين.

ويتساءل البعض حول إذا كان هناك  فضل لسورة علي أخري بالقرآن الكريم أم كل سور القرآن لها درجة واحدة في الفضل والأجر.

المفتي: لا محل للاحتمال في القرآن لأنه ثابت كله بلا ريب .. فيديو

ما هي المسبحات السبع .. ولماذا اختلفت صيغ التسبيح في القرآن؟

فضل تلاوة القرآن

مما لا ريب فيه أن القرآن كله خير فمن قرأ حرف أخذ به حسنة كما أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال" مَنْ قَرَأ حَرْفاً مِنْ كِتاب الله فَلَهُ حَسَنَة، والحَسَنَة بِعَشْرِ أمْثَالِها، لا أقول: ألم حَرفٌ، ولكِنْ: ألِفٌ حَرْفٌ، ولاَمٌ حَرْفٌ، ومِيمٌ حَرْفٌ»  

ولكن هناك سور خُصت ببعض الفضائل دون غيرها حيث ورد في أن قراءة سورة البقرة وآل عمران تظل صاحبهما يوم القيامة وأن سورة البقرة هي سنام القرءان وقال النبي صلى الله عليه وسلم "اقرءوا الزهراوين" أي البقرة وآل عمران لما فيهما من البركة والثواب العظيم

كما ورد في قراءة سورة يسٓ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "هي لما قرأت له ثم قال اقرؤها علي موتاكم"  وهناك سور أخري ورد فيها الكثير من الفضل كسورة الإخلاص، الفلق،الناس ولكن القرآن كله خير وعلي كل مسلم أن يجعل لنفسه ورد يومي للحصول علي الأجر الكبير والثواب العظيم

أفضل العبادة 

وقالت الإفتاء إن هذا الحديث يدلّ على أنَّ قراءة القرآن الكريم وتلاوته عبادةٌ من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاشتغال بقراءته أفضل من الاشتغال بجميع الأذكار إلا ما ورد بشأنه أمر خاص؛ قال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 186، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(أفضل العبادة قراءة القرآن)؛ لأن القارئ يُنَاجِي ربه، ولأنه أصلُ العلوم وأُمُّها وأهمها؛ فالاشتغال بقراءته أفضل من الاشتغال بجميع الأذكار إلا ما ورد فيه شيءٌ مخصوصٌ؛ ومن ثَمَّ قال الشافعية: تلاوة القرآن أفضل الذكر العام] اهـ.

وقال الإمام ابن بطال في "شرحه على صحيح البخاري" (10/ 267، ط. مكتبة الرشد): [قال الثوري: سمعنا أن تلاوة القرآن في الصلاة أفضل من تلاوته في غير الصلاة، وتلاوة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم] اهـ

قراءة القران القران الكريم فضل تلاوة القرآن حسنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة

الوطنية للانتخابات: أغلب الشكاوى تتعلق بكثافة الحضور وعدم تنظيم الطابور

داخل لجنة الانتخابات.. أول ظهور لـ سما المصري بعد فترة غياب| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ