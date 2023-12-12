عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هذه النعمة اختص الله بها مكة ومصر دون سائر البلاد.. تعرف عليها

القرآن
القرآن

قال الدكتور محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن خير من علمنا وأدبنا على حب الأوطان هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن فطرة الله فى الإنسان أن يكون محبا لوطنه.

 

وأضاف العالم الأزهري، في تصريح له: "إذا تأملنا فى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف علمنا القدوة الحسنة فى حب الوطن، كل الكائنات الحية لها وطن، فالعصافير والأسود تدافع عن أعشاشها وأوكارها".


وتابع: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما خرج من مكة المكرمة علم البشرية إن كل إنسان حر له وطن يحبه، حيث قال: (لولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت)، وعندما وصل المدينة قال: (اللهم أحبب إلينا المدينة كم أحبب لنا مكة، وبارك فى أرضها وأهلها وجوها وثمارها)".

 

واستكمل: "علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن مصر ليست كسائر أقطار الدنيا، وهى نعمة مشتركة فى القرآن الكريم بين مكة و مصر، ففى مكة قال الله (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ)، وفى مصر قال: (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ)، وهذا لم يحدث مع أى بلد آخر سوى مصر".

دعاء للميت .. ردد أفضل 10 أدعية للمتوفى يفرح بها وتدخله الجنة

لماذا حذر رسول الله الزوجات من وصف غيرها لزوجها؟.. منعا لـ9 مصائب

لماذا حذر النبي من فتح النوافذ وخروج الأطفال عند أذان المغرب؟ حصن نفسك

حذر منه النبي.. شجر الغرقد يختبئ وراءه الإسرائيليون فهل اقتربت الساعة؟

فضل مصر في القرآن


قالت دار الإفتاء، إن لمصر في الإسلام فضلاً عظيمًا، حيث تكرر ذكرها والثناء عليها في نصوص القرآن والسنة، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ [يوسف: 21]، وقوله أيضًا: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾


[يوسف: 99]، وقوله كذلك: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الزخرف: 51].


وأضافت الإفتاء على موقعها الرسمي، أن من الكتب التي اهتمت بذكر فضائل مصر كتاب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" لابن تغري بردي، والذي جاء فيه (1/27): "ذكر ما ورد في فضل مصر من الآيات الشريفة والأحاديث النبوية: قال الكندي وغيره من المؤرخين: فمن فضائل مصر أن الله عز وجل ذكرها في كتابه لعزيز في أربعة وعشرين موضعًا، منها ما هو بصريح اللفظ، ومنها ما دلت عليه القرائن والتفاسيرـ.


وأشارت إلى أن هناك أحاديث تدل على فضل مصر فروى أبوذر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِىَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا))، أَوْ قَالَ: ((ذِمَّةً وَصِهْرًا)) أخرجه مسلم في صحيحه، وعن أم سلمة – رضي الله عنها- قالت: قال النبي -صلى لله عليه وسلم-: ((اللهَ اللهَ في قبطِ مِصرَ؛ فإنَّكم ستظهرونَ عليهم، ويكونُون لكم عُدَّةً وأعوانًا في سبيل الله)) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إَذَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِصْرَ فَاتَّخِذُوا فِيهَا جُنْداً كَثِيفاً، فَذَلِكَ الْجُنْدُ خَيْرُ أَجْنَادِ الْأَرْضِ))، فقال له أبو بكر: ولم يا رسول الله؟ قال: ((لِأَنَّهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ فِي رِبَاطٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (1/167) وابن عساكر في تاريخ دمشق (46/163)، والحديث ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.


وأما حديث: ((مِصْرُ كِنَانَةُ اللهِ فِي أَرْضِهِ مَا طَلَبَهَا عَدُوٌّ إِلَّا أَهْلَكَهُ اللهُ))، فقد قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص609): "لم أره بهذا اللفظ في مصر، ولكن عند أبي محمد الحسن بن زولاق -في فضائل مصر له- حديثًا بمعناه ، ولفظه : ((مِصْرُ خَزَائِنُ الْأَرْضِ كُلِّهَا، مَنْ يُرِدْهَا بِسُوءٍ قَصَمَهُ اللهُ))، وعزاه المقريزي في الخطط لبعض الكتب الإلهية".


وتابعت: وذكر السخاوي في "المقاصد الحسنة" (ص609) أيضا بتصرف: عن عمرو ابن الحمق مرفوعًا: ((تَكُونُ فِتْنَةٌ أَسْلَمُ النَّاسِ أَوْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا الْجُنْدُ الْغَرْبِيُّ))، قال: فلذلك قدمت عليكم مصر. أخرجه الحاكم في مستدركه 4/495 ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه - ووافقه الذهبي . وعن أبي بصرة الغفاري أنه قال: مصر خزائن الأرض كلها، وسلطانها سلطان الأرض كلها، ألا ترى إلى قول يوسف: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يوسف: 55]، ففعل فأغيث بمصر، وخزائنها يومئذ كل حاضر وباد من جميع الأرضين. إلى غيرها مما أودعه في مقدمة تاريخه [يعني ابن يونس]، وعزا شيخنا لنسخة منصور بن عمار عن ابن لهيعة من حديث: ((مَنْ أَحَبَّ الْمَكَاسِبَ فَعَلَيْهِ بِمِصْرَ)).

 

 

مكة مصر القرآن فضل مصر فضل مكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

الهيئة الوطنية: لا يوجد مد ليوم رابع والتصويت مستمر حتى آخر ناخب

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

ترشيحاتنا

تجنب حرب عالمية ثالثة.. ترامب يعلق على اللقاء المرتقب بين بايدن وزيلينسكي

طوابير من الشباب بالشيخ زايد للتصويت في الانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

عضو بالشيوخ: التحديات الكبرى دفعت الشعب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة

توافد أعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بكفر طهرمس.. صور

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن تفشي الأوبئة في غزة

إسرائيل تعلن عن أول إجراء للرد على تهديدات الحوثيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد.. اعرف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة

فيديو

كأس العالم للأندية..ماذا قال حسين الشحات ومجدي أفشة عن مشاركة الأهلي ؟ «فيديوجراف»

حماس تنتصر.. إسرائيل تستغيث بـ مصر من أجل الأسرى وهدنة إنسانية/ فيديوجراف

تخطى الـ 40 جنيهًا.. السبب الحقيقي لارتفاع أسعار البصل

فيديو صادم.. لن تصدق ما فعله سارق سيارة في مالكها ببريطانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ