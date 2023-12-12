في جولة مسائية.. محافظ الجيزة يتابع توافد المواطنين على لجان بولاق الدكرور

واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء، مع نهاية ثالث أيام الإنتخابات الرئاسية وقبل غلق صناديق الاقتراع في التاسعة من مساء اليوم، جولاته الميدانية لتفقد مقار اللجان الانتخابية بحي بولاق الدكرور وذلك للوقوف علي توافد الناخبين للتصويت قبل غلق الصناديق.

شملت جولة المحافظ المقار الانتخابية في مدارس الشيخة جواهر الثانوية بنات والشهيد أحمد عبد العزيز الأبتدائية والرائد شهيد أحمد سعيد الإعدادية بحي بولاق الدكرور.

حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدما لهم الشكر لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطنين بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم، مشيدا بالوعي الكبير الذي لمسه من المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات.

وأضاف المحافظ أن اللجان في كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة مازالت تشهد توافد للناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل نهاية الماراثون الانتخابي .

من جانبهم حرص الشباب والأهالي على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الجيزة في هذه الأجواء الوطنية المميزة.

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