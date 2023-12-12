تاج الشرق.. المركز الثقافي الإسباني يستعرض تاريخ مصر في القرن الماضي

استعرضت ندوة "مصر تاج الشرق" التي استضافها المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة "معهد ثربانتس"، التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي لمصر في القرن الماضي.



وأقيمت الندوة ضمن الأنشطة الثقافية للمركز الثقافي الإسباني بالقاهرة لشهر ديسمبر الحالي اليوم الثلاثاء بمقر المعهد بالدقي.



وتم خلال الندوة التطرق إلى مقدمة عن تأثير الغرب والريادة الثقافية الاجتماعية لمصر في المشرق العربي، كما تم استعراض جولة في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي لمصر في القرن الماضي بمصاحبة الكاتب "إنفر أى بيرالتا" من سفارة باراجواي بمصر ليتم اكتشاف مفاتيح ريادتها الاجتماعية والثقافية في العالم العربي، وهو ما قام بعرضه في كتابه الذي صدر مؤخرا عن دار أوزوريس للنشر.



وأوضح المؤلف خلال النقاش ثقل التأثير الغربي ودور مصر كمحفز للتحديث في المشرق العربي، وهو ما قادها لأن تكون أحد اللاعبين الأساسين في المنطقة على المستويين السياسي والثقافي.



ودار النقاش باللغة الإسبانية مصحوب بترجمة فورية للعربية، وحضر الندوة كوكبة من الكتاب وأساتذة التاريخ وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة.