عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تاج الشرق.. المركز الثقافي الإسباني يستعرض تاريخ مصر في القرن الماضي

المركز الثقافي الإسباني
المركز الثقافي الإسباني

استعرضت ندوة "مصر تاج الشرق" التي استضافها المركز الثقافي الإسباني بالقاهرة "معهد ثربانتس"، التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي لمصر في القرن الماضي.


وأقيمت الندوة ضمن الأنشطة الثقافية للمركز الثقافي الإسباني بالقاهرة لشهر ديسمبر الحالي اليوم الثلاثاء بمقر المعهد بالدقي.


وتم خلال الندوة التطرق إلى مقدمة عن تأثير الغرب والريادة الثقافية الاجتماعية لمصر في المشرق العربي، كما تم استعراض جولة في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي لمصر في القرن الماضي بمصاحبة الكاتب "إنفر أى بيرالتا" من سفارة باراجواي بمصر ليتم اكتشاف مفاتيح ريادتها الاجتماعية والثقافية في العالم العربي، وهو ما قام بعرضه في كتابه الذي صدر مؤخرا عن دار أوزوريس للنشر.


وأوضح المؤلف خلال النقاش ثقل التأثير الغربي ودور مصر كمحفز للتحديث في المشرق العربي، وهو ما قادها لأن تكون أحد اللاعبين الأساسين في المنطقة على المستويين السياسي والثقافي.


ودار النقاش باللغة الإسبانية مصحوب بترجمة فورية للعربية، وحضر الندوة كوكبة من الكتاب وأساتذة التاريخ وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين بالقاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

عمليات خاصة.. إجراء عاجل من إسرائيل لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

مش موجودين| حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم ..ايه الحكاية

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن العمليات البرية في غزة

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

روسيا تتوقع زيادة حجم التجارة مع مصر إلى 7 مليارات دولار

موعد وحكام مباراة بيراميدز وصن داونز

وزير الخارجية السعودي: الواقع المرير بغزة يؤثر على الأمن الدولي ومصداقية الأمم المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

أندر سلالة في العالم.. ولادة أنثى تمساح تثير دهشة في أمريكا

أسباب إصابة بعض الأطفال باضطراب التوحد عن غيرهم.. وراثية وبيئية

مسيرة طلابية.. جامعة حلوان تشارك في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024

فيديو

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

إقبال كثيف من أهالي مدينة نصر على لجان الانتخابات الرئاسية

سعادة كبيرة بين المواطنين.. الشباب يسيطر على المشهد في مدينة نصر

اعرف هتزيد كام؟.. رسميًا رفع الحد الأدنى للأجور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ