عرس ديمقراطي بلجنتي عثمان بن عفان وبلال بن رباح بحدائق أكتوبر

تستعد لجنتي عثمان بن عفان وبلال بن رباح بحدائق أكتوبر، لعملية فرز الأصوات والمقررة بعد التاسعة مساء وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد نجاح عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

اختتام فعاليات العرس الديمقراطي بلجنتي عثمان بن عفان وبلال بن رباح بحدائق أكتوبر

وقام عدد من المتطوعين بحزب مستقبل وطن أمانة حدائق أكتوبر، على مدى الأيام الثلاثة بتنظيم مسيرات حاشدة لدعم المشاركة الإيجابية ودعوت الناخبين، وتسهيل عملية التصويت من خلال اقتراع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وكبار السن، وارشاد غير القادرين على التعرف إلى لجانهم، وتسهيل عملية الدخول والخروج.

ونظمت فقرات التنورة والمزمار البلدي وحرص الناخبين بمحيط اللجان الانتخابية على حمل أعلام مصر، وترديد الهتافات والأغاني الوطنية والحماسية.

كما تضمنت عملية التأمين تواجدا لعناصر قسم حدائق أكتوبر.

وتشمل أمانة حزب مستقبل بحدائق أكتوبر، اللواء رشدي همام، أمينا عاما، وأمين تنظيم محمد حسني، عصام نور أمين متابعة، الحسين علام أمينا للمصالح الحكومية، زهرة موسى أمينا للعمل الجماهيري، وأمين الشباب باسنت أمين، أمين العضوية سعيد على، أمين مساعد المتابعة والتواصل الاجتماعي محمد الحسينى محمد، وباقي أعضاء هيئة المكتب وأمناء الوحدات التابعة لحدائق أكتوبر.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وشهدت لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي - عثمان بن عفان سابقا- للتعليم الأساسي، بمنطقة حدائق أكتوبر، توافدًا للناخبين مع دقات التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يتنافس خلالها أربعة مرشحين في مقدمتهم المرشح عبدالفتاح السيسي.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبدالفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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