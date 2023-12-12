التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي تين هاج المدير الفنى لمانشستر يونايتد عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيخوض به لقاء بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، في ختام دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ المغربي سفيان أمرابط في تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية أمام بايرن ميونخ، ويجاوره سكوت ماكتوميناي في خط الوسط، وأمامهما برونو فرنانديز.

في المقابل، يقود هاري كين هجوم البايرن رفقة كينجسلي كومان وليروي ساني.

وضمن بايرن التأهل لدور ال16 باحتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، فيما يحتاج يونايتد لمعجزة من أجل العبور، في ظل احتلاله المؤخرة برصيد 4 نقاط.

ويبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: دالوت، فاران، ماجواير ولوك شو

الوسط: أمرابط، ماكتوميناي وبرونو فرنانديز

الهجوم: جارناتشو، هويلوند وأنتوني

أما تشكيلة الفريق البافاري فجاءت كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: مزراوي، أوباميكانو، مين جاي وديفيز

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وموسيالا

الهجوم: كومان، هاري كين وساني