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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تستأنف الجلسة الطارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس المحلتة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن هذه الجلسة تعقد بناء على طلب المجموعتين العربية والإسلامية للنظر في مشروع القرار العربي الإسلامي الذي تقدمت به مصر لطلب وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ أكثر من شهرين ما تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني، إلى جانب استهداف المنشآت المدنية والمستشفيات.

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