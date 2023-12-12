جيش الاحتلال يزعم انتشال جثتي إسرائيليين من غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أنه استعاد جثتي إيدن زكريا والضابط في الجيش الإسرائيلي زيف دادو، وهما من الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس كرهائن في 7 أكتوبر، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري، يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم انتشال الجثتين من قبل جنود من الوحدة 504 في مديرية المخابرات واللواء 551 العامل في غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وخضعت الجثث لإجراءات تحديد الهوية من قبل مسؤولين طبيين وحاخامات عسكريين، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي والشرطة الإسرائيلية، وتم إبلاغ عائلتي زكريا ودادو.

وأوضح جيش الاحتلال أن الجنديين سقطا أثناء محاولتهما انتشال جثث الرهائن.