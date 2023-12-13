عضو برلمان البحر المتوسط: الشعب المصري يمتلك تاريخا عريقا وعليه الفخر به

قال بيدرو روكي، عضو بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إنه كان من دواعي سروره أن يكون مدرسًا للتاريخ، وبالتالي فإن مصر بالنسبة له هي في صميم عمله ودراسته، لأنها تمثل أحد أقدم الحضارات في العالم.

حديث عن الشعب المصري

وأضاف "روكي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصري يجب أن يكون فخورا بماضيه وحاضره وبناء المستقبل أيضا، إذ أن مصر بلد عظيم.

وتابع أن زيارته لمصر كانت واحدة من أهم الزيارات التي في أولوياته، موضحا أنه قام بزيارة الإسكندرية، لزيارة مكتبة الإسكندرية، وزيارة عدد من المناطق في محافظة الإسكندرية، ولكن بالنسبة له كان من المهم زيارة بعض المناطق في الإسكندرية على وجه الخصوص، "إذ ما رأينا في شوارع القاهرة والإسكندرية هناك فرحة عارمة، وتلقينا وشهدنا ترحيب حار في الإسكندرية، وكان أمر لم نراه من قبل".