الاحتلال يطلق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بجنين| فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في إطلاق النار بكثافة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة جنين.

ووثق مقطع فيديو متداول، سماع دوي طلقات النار في محيط مستشفى الشفاء، حيث حوصرت الطواقم الصحفية داخل المستشفى.

ووسع جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، ليشمل معظم أحياء المدينة، حيث قصف الليلة، بصاروخ "انيرجا" منزلا في الحي الشرقي وأحدث دمارا كبيرا فيه، كما حاصر في نفس الحي عددا من المنازل، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة، برفقة عدة جرافات تقوم بتدمير البنية التحتية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، شهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي حولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية، وشنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين وفرض جيش الاحتلال حصارًا كاملًا على الحي وأغلق جميع مداخله بالأليات العسكرية والجرافات.

كما قصفت قوات الاحتلال منزلين في مخيم جنين يعودان لعائلتي العموري والسمور، ومنعت الدفاع المدني من الوصول للمكان للسيطرة على الحريق، كما شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في حيي الدمج والحواشين في المخيم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، التحوّل إلى التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.