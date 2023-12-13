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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيش الاحتلال يعلن ارتفاع قـ تلاه إلى 115 منذ بدء العملية البرية بغزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن ارتفاع عدد قـ تلاه إلى 115 منذ بدء العملية البرية بقطاع غزة.


 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تقتحم قلقيلية من مدخلها الشرقي في الضفة الغربية.

 

و تتواصل العملية العسكرية الغاشمة التي تشنها إسرائيل داخل قطاع غزة منذ 68 يوما، وسط سقوط عدد كبير من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما فشلت الجهود العربية والدولية لوقف الحرب التي تستخدم فيها تل أبيب كل ما هو محرم دوليا من أسلحة للقضاء على سكان القطاع.

وفي هذا الصدد، كشف تقرير أن مجموعة من المسلحين المحاصرين غير النظامين لا يتجاوز عددهم عشرات الآلاف، ولا يملكون سوى عدد قليل من الأسلحة غير المتقدمة، في إشارة إلى «حماس»، كانوا ندًا لأقوى الجيوش في العالم، المدعم أسلحتها من الولايات المتحدة.

الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال غزة

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