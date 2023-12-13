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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المخدرات والسلاح بأسوان ودمياط

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهمان، لأحدهما معلومات جنائية كما تم  تنفيذ عدد (596) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى وطلقتين) بحوزة متهمان ، لـهما معلومات جنائية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية

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