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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فصائل فلسطينية تعلن استهداف 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس

صدى البلد

قالت فصائل فلسطينية: «استهدفنا 7 دبابات إسرائيلية شرق وشمال خان يونس»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز الطواقم الطبية والجرحى والنازحين بمستشفى كمال عدوان واقتادهم إلى جهة غير معلومة، وإصابة 5 من الكوادر الطبية بالمستشفى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أفادت به «قناة القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه جرى استجواب الذين تم احتجازهم تحت التعذيب والضرب المبرح والتعرض للبرد القارس، مشيرة إلى أنه بعد إخلاء سبيل عدد من المحتجزين ودفعهم للعودة إلى المستشفى جرى إطلاق النار عليهم، وأُصيب 5 من الكوادر الطبية والجرحى النازحين.

وأوضح رئيس أقسام الأطفال في مستشفى كمال عدوان والموجود داخله حسام أبو صفية، أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى وتطلق النار والقذائف داخله وتمنعهم من التحرك، وتحرم الموجودين فيه من الماء والطعام والكهرباء.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية لأطفال العناية المركزة، ولا يتوافر ماء لتحضير حليب لهم، داعية الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأطفال والجرحى والطواقم الطبية وحماية المستشفى.

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