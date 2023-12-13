كيلو البانيه بـ135 جنيها| أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم الأربعاء آخر أسعار الدواجن في الأسواق عن طريق البث المباشر.

وقال أحمد علي أحد بائعي الدواجن بمحافظة القاهرة الكبرى: إن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة ولكنها تشهد هبوطًا اليوم.

ولفت البائع إلى أن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الأعلاف الخاصة بغذاء الدواجن إضافة إلي تغير المناخ وحلول فصل الشتاء.



وأشار صاحب المحل إلي أن سعر الفراخ البيضاء 65 جنيها للكيلو ، والفراخ البلدى 95 جنيها والبانيه 135 جنيها، والوراك 69 جنيها، والهياكل 55 جنيهات، والكبد والقوانص 75 جنيها للكيلو ، والبط والأوز 110 جنيهات للكيلو،والسمان 100 جنيه للزوج، والارانب 110 جنيهات للكيو والرمي 110 جنيهات للكيلو.

وحذر من شراء الفراخ المسرطة التي تباع بالكيلو وليست بالواحدة وذلك لما تحمله من أمراض تضر بالناس.

وتوقع البائع انخفاض الأسعار الفترة القادمة بشكل ملحوظ.