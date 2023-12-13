البحث العلمي تعلن فوز خمس شركات ناشئة بمنحة مشروع U-SOLVE

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فوز خمس شركات ناشئة بمنحة مشروع U-SOLVE بعد تخطيهم مسابقة قوية لتقديم مشاريعهم المبتكرة في مجالات التنمية العمرانية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

و يعد برنامج U-SOLVE أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبى، وهو برنامج لإنشاء نموذج للتنمية الحضرية يعتمد على ريادة الأعمال المبتكرة، ومعالجة تحديات التنمية المستدامة، ويضم خمس دول هى إيطاليا، اليونان ، مصر(تمثلها أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا)، الأردن ، قبرص ، وفلسطين.



واوضحت الأكاديمية أنه تم الإعلان عن منحة مشروع U-SOLVE من أجل تقديم حلول ومشروعات لهذه التحديات في مصر في مجال البنية التحتية الزرقاء، ونظام الغذاء الحضري، والطاقة المستدامة، وإدارة النفايات، وتقدمت 52 شركة ناشئة للمشاركة في المنحة للتأهل للخطوة الأولى للمنحة، وأنهى 32 مشروعًا برنامج بناء القدرات الذي تضمن 11 تدريبا حول مختلف المواضيع التى تتعلق بريادة الأعمال وبناء المشاريع، مثل تخطيط نموذج الأعمال ونموذج إيرادات الأعمال، والتفكير التصميمي والتفكير الإبداعي وأبحاث السوق وتجزئة السوق.

وأشارت الاكاديمية إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الفائزين من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/u-solve-8/