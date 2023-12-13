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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول فلسطيني: شمال غزة بلا رعاية صحية الآن

مستشفيات قطاع غزة
مستشفيات قطاع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تعتقل عددا من مديري المستشفيات في قطاع غزة وتستجوبهم تحت التعذيب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن منطقة شمال غزة باتت بلا رعاية صحية، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى خروج 22 مستشفى و52 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة.

وناشد القرة المؤسسات الدولية إمداد مستشفيات جنوبي قطاع غزة بالمستلزمات الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنها ترسل كشوفات للمرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، ولكن بعضهم يستشهدون قبل قبول ملفاتهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك مخاوف حقيقية من انتشار أمراض معدية خطرة بسبب اكتظاظ السكان في الملاجئ والمستفشيات، وبعضها انتشر فعلياً.

وأضافت الوزارة أنها جهزت 40 سريراً بمجمع الشفاء الطبي، لافتة إلى أنها تحاول تأهيل المجمع لاستيعاب المرضى والجرحى القادمين من مستشفى كمال عدوان.

وأوضحت الوزارة أن هناك 3 مستشفيات في شمال قطاع غزة تعمل بطاقة محدودة جداً بعد استهداف مستشفى كمال عدوان.

وذكرت أن هناك 450 ألف نسمة في شمال قطاع غزة يفتقدون للخدمات الصحية في ظل استهداف القصف الإسرائيلي المؤسسات الصحية.

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