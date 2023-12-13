الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 21 جنديًا في غزة خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: "إصابة 21 جنديًا في غزة خلال 24 ساعة".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة 4 جنود جراء انفجار عبوات وإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، :"مجاهدو القسام وسرايا القدس أوقعوا قوة صهيونية من 15 جنديا في كمين محكم واشتبكوا معها وأوقعوا جنودها بين قتيل وجريح".

واضافت كتائب القسام: "مدفعية القسام وسرايا القدس دكت الموقع الذي توجد فيها القوة الصهيونية وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفقد تفوقه في قطاع غزة أمام مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وأوضحت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، أدرك الجيش الإسرائيلي أن الخصائص القتالية لحماس أقل تنظيما وأكثر تحديدا، مشيرة إلى أن الحالات التي تفاجأت فيها القوات ودخلت في كمين، كانت النتيجة صعبة للغاية.