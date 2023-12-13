جامعة حلوان: نحرص على تلبية حاجة الطلاب وتوفير الراحة لهم

تسعى الجامعات إلى دعم الطلاب غير القادرين مادياً وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم به الجامعة فى تقديم كل سُبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.



وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تهدف وتعمل دائمًا على تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن كلمات الامتنان والتقدير تزيد من المحبة والترابط بين أفراد المجتمع، كما تخلق جوًا من التعاون والألفة، وتجعل كل فرد يدرك أهمية دوره وقيمة مساهمات الآخرين، مما يعزز التماسك الاجتماعي.

جاء ذلك خلال احتفال جامعة حلوان بتكريم الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأوضح الدكتور قنديل في كلمته أن الجامعة استطاعت العام الماضي تسديد مديونياتها وزيادة المكافآت للعاملين، مشيرًا إلى أن أهم أصول الجامعة هو العنصر البشري العامل بها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أعرب محمد ناصر عن شكره وتقديره للقيادات الجامعية وكافة العاملين على دعمهم المتواصل.

حضر الاحتفال كل من: الدكتور حسام رفاعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، فريدة محمد هاشم، الأمناء المساعدين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والعاملين بالجامعة.

كما نظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان معاً نستطيع القضاء على الأمية من أجل رؤية مصر 2030 .

وذلك ضمن متطلبات مقرر التدريب الميداني لطلاب القسم التربوي لتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ، الدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتمت الندوة بالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية ، وبين الدكتورة أحلام عبد العظيم رئيس قسم الاقتصاد المنزلي التربوي بكلية الاقتصاد المنزلي.



وتناولت الندوة الحديث عن فلسفة ومرتكزات المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية، ومحو الأمية بين الواجب الوطني والمسئولية المجتمعية، ومناقشة رؤية ورسالة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، كما تم التعريف بإجراءات وخطوات وآليات الالتحاق بالمشروع

المحور الخامس مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وكذلك التعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة ،، محتوى منهج الحساب)

كما تم استقصاء أدوار كل من المعلم والمتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وعرض نماذج من أدوات تقويم نواتج التعلم المتوقعة بفصول محو الأمية للدارسين الكبار.