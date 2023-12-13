عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معرفة السبب نصف العلاج .. بحث جديد عن مداخل الإصابة بمرض الزهايمر

الجينات
الجينات

في بحث جديد، يحاول العلماء استكشاف الجينات المسئولة عن مرض الزهايمر والتي من شأنها الوصول الى علاج فعال فور الوصول الى تشخيص السبب. 
 

txt

%85؜ من الشباب تمسكوا بدينهم.. رسالة ماجستير للباحثة سلمى صبحي بإعلام القاهرة

txt

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف


ووفقا لنتائج دراسة نشرت في مجلة «نيتشر» في 11 ديسمبر الحالي، تم الإبلاغ عن نهجين علاجيين جديدين يعتمدان على تقنية كريسبر CRISPR لعلاج مرض ألزهايمر في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر في أمستردام.

ويهدف أحد النهجين إلى الحد من تأثير أقوى جين معروف يسبب خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وهو الجين، APOE-e4، بينما يسعى العلاج الآخر إلى تقليل إنتاج البروتين السام في الدماغ المعروف باسم بيتا أميلويد، وهو السمة المميزة لمرض ألزهايمر وأهم هدف للعلاجات المعتمدة مؤخراً.

وفي حين لا تزال هذه الدراسات في مراحلها الأولى، فإنها توفر الأمل للمصابين بمرض ألزهايمر والخرف، إذ إن تحرير (قص) الجينات باستخدام نظام التكرارات المتناوبة القصيرة والمتباعدة بانتظام والمعروف باسم كريسبر، يظهر بوصفه من أقوى الأدوات في البحث عن أدوية جديدة واعدة.

 

ومرض ألزهايمر هو الشكل الأكثر شيوعا للخرف وهو مشكلة صحية تثير قلقاً عالمياً حيث يعاني أكثر من 55 مليون شخص من الخرف. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات تقريبا بحلول عام 2050. وتعتمد معظم الأبحاث المتعلقة بمرض ألزهايمر على فرضية الأميلويد، وهي فكرة مفادها أن تراكم بروتينات «أميلويد بيتا» في الدماغ التي تشكل في النهاية كتلاً تسمى اللويحات، هو السبب الرئيسي للمرض. إذ تحفز لويحات الأميلويد بروتيناً آخر في الدماغ يُسمى «تاو» على التكتل معا والانتشار داخل الخلايا العصبية.

وعادةً ما تبدأ الأعراض مثل فقدان الذاكرة في الظهور خلال هذه العملية وكلما زاد عدد «تاو» زادت شدة الأعراض. أما أدوية الأجسام المضادة فعادة ما تستهدف الأميلويد. وقد ثبت في التجارب السريرية أنها تبطئ مسار التدهور المعرفي لدى بعض الأشخاص. وقد تمت الموافقة على عقارين من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولكن لا تزال هناك مخاوف بشأن سلامتهما وفاعليتهما.

 

الزهايمر علاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

موضوعات متعلقة

وائل القباني يشيد بمستوى الزمالك.. وتفاصيل تألقه في مسيرته مع القلعة البيضاء

رئيس غانا يستقبل أحمد ناصر ويشيد بدور الأوكسا في تنظيم دورة الألعاب الأفريقية

الأهلي محتاج يلعب بواقعية .. ناقد رياضي يفجر مفاجأة

مواجهة الأهلي واتحاد جدة صعبة على الفريقين.. أحمد عيد عبدالملك يعلن توقعاته

لجنة جميمة تنتفض في الدقائق الأخيرة..عرس ديمقراطي غير مسبوق

مستشار إنسان.. مواطنون يلتقطون الصور مع العزازي في نهاية الانتخابات بالتل الكبير..صور

الشرقية.. إقبال كثيف ومسيرات حاشدة قبل ساعات من غلق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

الشرقية تنتفض رغم الامطار..وتنظيم مبهر لحياة كريمة في سعود..صور

ترشيحاتنا

بعد تقارير استخدامها.. البيت الأبيض يكشف حقيقة نقله ذخائر فسفور أبيض لإسرائيل

مونديال الأندية| وزير الرياضة: نثق في قدرة لاعبي الأهلي على تقديم أداء مميز

رئيس أركان جيش الاحتلال يعلق على حادث كمين الشجاعية.. تفاصيل لأول مرة

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال ومقاتلي حماس في غزة

النهاية تلوح في الأفق .. نتنياهو يخوض معركة مصيرية

هيئة الأسرى الفلسطينية: استشهاد 6 معتقلين بسجون الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة|تشييع جثمان زوج إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ