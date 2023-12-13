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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

%85؜ من الشباب تمسكوا بدينهم.. رسالة ماجستير للباحثة سلمى صبحي بإعلام القاهرة

الباحثة مع لجنة الحكم
الباحثة مع لجنة الحكم والمناقشة

حصلت الباحثة سلمى صبحى محمود أحمد جاد، على درجة الماجستير في الإعلام من قسم العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة بتقدير ممتاز في رسالة تحت عنوان " العلاقة بين استخدام الشباب المصرى لمواقع التواصل الإجتماعى وهويتهم الوطنية في إطار ظاهرة الاغتراب الثقافى.

وأكدت النتائج العامة للدراسة، التي قدمتها الباحثة، وفقًا للدراسة الميدانية أن 85.2% من الشباب المصرى الذين تعرضوا لتلك الصفحات الخاصة بمنشورات ظاهرة الاغتراب الثقافى قد تمسكوا بدينهم ومعتقداتهم الدينية أكثر، كما أن 79% من الشباب المصرى يتابعون الصفحات الخاصة بمنشورات ظاهرة الاغتراب الثقافى وذلك للفضول وحب الاستطلاع، وأن الفيس بوك جاء في المركز الاول في متابعة ظاهرة الاغتراب الثقافى وذلك بنسبة 88.8%.

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ووفقا للدراسة التحليلية يلاحظ أن الإناث هم من يقمن بعرض وتقديم تلك المنشورات الخاصة بظاهرة الاغتراب الثقافى على موقع التواصل الاجتماعي مستخدمين اللغة العربية الفصحى، كما يلاحظ أن 62.5% من التعليقات على المنشورات الخاصة بظاهرة الاغتراب الثقافى مؤيدة لفكرة الشذوذ الجنسى أو ما يعرف بالمثلية الجنسية وتشجعها.

وترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى أن الصفحات رغم أنها عربية لكنها تضم كافة الجنسيات الأخرى غير الشباب المصرى، كما يلاحظ أن 89.1% من المنشورات الخاصة بظاهرة الاغتراب الثقافى تستخدم الاستمالات أو الاوتار الإقناعية ( الانتشار والوجود في كل مكان للمثليين) وذلك لجذب العديد من الاشخاص لمتابعة صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما بينت الدراسة التحليلية مدى وجود التفاعلية على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) من خلال عدد مشاهدات الفيديو كما أنه تم استخدام الهاشتاج داخل المنشورات الخاصة بظاهرة الاغتراب الثقافى وذلك بنسبة 100%، كما أنه يتم استخدام الصورة الموضوعية داخل المنشورات الخاصة بظاهرة الاغتراب الثقافى بنسبة 68.8%.

وتعد هذه الدراسة مؤشرًا هامًا للعمل على تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب المصرى وفقا لما أكدته وزارة التعليم العالى في استراتيجيتها لتحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030 التى من أبرزها تنمية الهوية لدى الشباب المصرى حول عدد من القضايا كاستراتيجية الامن القومى، ومعنى الدولة ومقوماتها، وحروب الجيل الرابع، والعالم الافتراضى، وحروب الشائعات، والمؤثرات الخارجية.

تحت إشراف الدكتورة حنان فاروق جنيد الاستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد الكلية،  الدكتور سامى عبد الرؤوف طايع الاستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتشكلت لجنة المناقشة من الدكتور رضا عبد الواجد آمين  عميد كلية الإعلام بنين جامعة الازهر، والدكتورة ريم عادل الاستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة .

إعلام جامعة القاهرة التواصل الاجتماعي الهوية الوطنية الشباب المصرى العلاقات العامة والإعلام اللغة العربية الفصحي

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