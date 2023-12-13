محافظ المنوفية: توقيع الكشف الطبي على 76 ألف مواطن في محيط اللجان الانتخابية

أشارت الدكتورة رشا خضر مدير مديرية الصحة بالمنوفية إلى تردد76 ألفا و385 مواطن على القوافل الطبية الشاملة ومبادرات 100 يوم صحة خلال أيام الانتخابات الرئاسية في محيط اللجان الانتخابية، مؤكدة أنه تم الكشف والعلاج للحالات بالمجان وذلك من خلال 500 فريق طبي و14 عيادة متنقلة، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية بجميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المنشأت الصحية وذلك ضمن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية .



من جانبه ، أشاد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بجهود جميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة لتفانيهم في أداء عملهم والظهور بالشكل اللائق بالمحافظة خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

وأكد أن المحافظة قد شهدت عرسا ديمقراطيا توافد عليه جموع الناخبين بمختلف المراكز والمدن والقري بنطاق المحافظة للمشاركة فيه وهو مايؤكد الوعى السياسي لدى ابناء المحافظة .