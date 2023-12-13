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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يحيل المختصين عن واقعة تعدي على الأراضي الزراعية بقويسنا للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، احالة واقعة تعدي جديدة وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية وكتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.


حيث تبين من خلال التحقيقات تقاعس المختصين بالوحدة الزراعية بناحية كفر طه شبرا بمركز قويسنا عن أداء واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المهد حيال مواطن قام بارتكاب مخالفة بالتعدي علي أرض زراعية وبناء مبنى علي مساحة 145 م2 تقريباً عبارة عن بدروم وأرضي وأول وثاني علوي بدون تقفيل طوب " خرسانة معلقة " وجميع حدوده أراضي زراعية.

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وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها ، مشدداً علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع مديرية الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفة طبقاً للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخري.


وأكد محافظ المنوفية حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإدارة العامة للشئون القانونية الرقعة الزراعية المنوفية النيابة العامة مديرية الزراعة

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