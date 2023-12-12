مسيرة حاشدة لنواب مستقبل وطن في المنوفية لمناشدة المواطنين للنزول للانتخابات ..صور

نظم نواب البرلمان في حزب مستقبل وطن في محافظة المنوفية، مسيرة حاشدة بمدينة شبين الكوم وذلك لحث المواطنين علي النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وبدأت المشاركة من مقر الحزب بمدينة شبين الكوم رافعين أعلام مصر وأعلام الحزب.

شارك في المسيرة كافة نواب الشعب والشورى أعضاء حزب مستقبل وطن في المنوفية.

وشهدت اللجان الانتخابية، في محافظة المنوفية، توافد مكثف من قبل الناخبين منذ الصباح الباكر بكافة مراكز ومدن وقري محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم.

وتتابع غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة المشهد الانتخابي على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال وكذا استقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.