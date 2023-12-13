سمير فرج يكشف علاقة أحداث غزة بإقبال المصريين على التصويت في انتخابات الرئاسة

أشاد اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، بالمشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أننا لم نر هذا المشهد من قبل في الانتخابات الرئاسية.



وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن رجال قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية هم من يقومون بالتأمين أمام لجان الانتخابات، متابعا أن هذا المشهد لم نره منذ 12 عاما.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، اننا لم نر اي خروقات او مشكلة في الانتخابات الرئاسية، مستدركا أن هناك مشاركة واسعة من قبل الشباب في الماراثون الانتخابي الرئاسي، وما حدث في الانتخابات رسالة للعالم بأن مصر آمنة.