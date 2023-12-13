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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"شباب النواب": مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية تعكس انحيازه لاستكمال مسيرة البناء

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الشعب المصري أثبت للعالم كله أنه سيد قراره، وهذا ما ظهر بخروجه بالملايين، في الانتخابات الرئاسية ليعبر عن انحيازه للأمن والاستقرار  لاستكمال مسيرة البناء.

وأوضح حسين ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المواطنين ضربوا أروع المثل بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية ، وهو ما وجه رسالة قوية بأن الشعب المصري يظهر معدنه الحقيقي في أوقات الشدة والأزمات ولايمكن لأى قوة في العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أو بمقدراته.

 

ووجه رئيس لجنة الشباب الشكر للشعب المصري بصفة عامة ، واهالي بورسعيد بصفة خاصة لاسيما أنهم قدموا ملحمة وطنية كبيرة ، تعكس إدراكهم بحجم المخاطر التي تواجه الوطن وهو ما شاهده الجميع باصطفافهم أمام اللجان بالملايين.


وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات لعبت دورا بارزا في الانتخابات الرئاسية وجعلتها تخرج بالشكل الحضارى اللائق بمصر وتاريخها، حيث اتسمت دورها بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، فضلا عن تسهيل الاجراءات على الناخبين.


وأشاد بجهود   الشرطة المصرية التي  ساهمت بدور فعال فى تأمين الانتخابات الرئاسية، وفى نفس الوقت نجحت فى تأمين الجبهة الداخلية خلال فترة الاستحقاق الدستورى.

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