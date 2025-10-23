شفاء الأورمان تحتفل بيوم الصيدلة العالمي..جزء رئيسي في دعم المرضى

تحرص مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر على مدار السنوات الماضية على الاحتفال بـ اليوم العالمي للصيدلة، باعتباره أحد العناصر الحيوية والركائز الأساسية في منظومة الرعاية الصحية داخل المستشفى.

وفي هذا الإطار، نظمت المستشفى احتفالية خاصة للعاملين بإدارات الصيدلة بحضور عدد كبير من الصيادلة والعاملين، وذلك للتأكيد على أهمية دور الصيدلي في تعزيز سلامة المرضى وضمان الاستخدام الآمن والفعال للأدوية، وتسليط الضوء على إسهاماتهم الحيوية في تطوير العلاج والرعاية الدوائية لمرضى السرطان.

وقال الدكتور محمد عطية، نائب المدير التنفيذي العام لبرنامج إدارة الدواء وقسم علاج اليوم الواحد بمستشفى شفاء الأورمان، إن المستشفى تحرص سنويًا على تنظيم احتفالية لتكريم الصيادلة تقديرًا لدورهم المحوري في المنظومة الصحية، مؤكداً أنهم يمثلون جزءًا أساسيًا في دعم المرضى وتوفير العلاج الدوائي المناسب، إلى جانب مشاركتهم في الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير العلاجات الموجهة لمرضى الأورام السرطانية.

وأضاف عطية أن الصيادلة هم المتخصصون في الرعاية الصحية الملتزمون دائمًا بضمان الاستخدام الأمثل للأدوية بما يعزز النتائج العلاجية ويحقق المعايير العالمية في رعاية المرضى.

ومن جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الاحتفال بـ “يوم الصيدلي العالمي” يأتي تأكيدًا لامتنان المؤسسة وتقديرها لجميع الصيادلة على جهودهم المستمرة في دعم المرضى وتفانيهم في تقديم رعاية صحية آمنة.

وأشار إلى أن هذا اليوم يُحتفل به عالميًا منذ عام 2009، تقديرًا للدور الإنساني والمهني الذي يقوم به الصيادلة في تحسين جودة الرعاية الصحية، وخاصة خلال الأزمات والجوائح، حيث يواصلون العمل بإخلاص لتوفير الدواء وتوعية المجتمع بأهمية الاستخدام السليم للأدوية.