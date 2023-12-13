عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنتيكات وتحف أشكال وألوان|قصة كفاح أم يوسف بالدرب الأحمر: بحب مهنتي ونفسي في «عُمرة»

صدى البلد

أقدمت سيدة تسمي ام يوسف لديها 38 سنه على العمل في الانتيكات وجعلها مصدر رزق حلالاً لها.. حيث لم تر أمامها سوى الكفاح فقط من أجل تحصيل الرزق لأبنائها والإنفاق عليهم وتلبية احتياجاتهم. 


وكشفت أم يوسف " لصدي البلد "، أنها تعمل بفن صناعة التحف والانتيكات وصنع بعض الأنواع الذي يتم استخدامها في ديكورات المنازل، و أضافت  أنها تحضر الخامات المُستخدمة بنفسها والتى تتكون من "كولة وبوليستر"، قائلة: شغالة في فن الانتيكات والتحف من الكولة والبوليستر.

و تابعت أم يوسف أنها تضع بعض المواد الصلبة على الكولة و وتقوم بصبها داخل قوالب ذات أشكال مختلفة، مضيفة: بصب المادة في قوالب بعمل منها ديكورات للمنازل، وشغل الانتيكات لمحلات خان الخليلي

و استطردت ام يوسف أنها تحب و تهوي صناعة الديكورات المنزلية منذ الصغر وكانت تحاول صنع بعض المشغولات اليدوية، حتى ذهبت إلى مدرسة متخصصة في تعليم صنع الديكورات وحصلت على دورات تدريبية وأتقنت صناعة تلك الديكورات وتحضير الخامات اللازمة لصنعها، قائلة: من صغري وأنا بحب الحاجات دي، وروحت مدرسة اتعلمت فيها تصنيع الديكورات بشكل مجاني وخدت شهادة تقدير، وعرفت المواد المستخدمة وطريقة تحضيرها وبقيت أشتغل و اضافت بحب المهنة دي و عايزة استمر فيها لحد اخر يوم في عمري

 

وقالت  أم يوسف، أنها تعمل في مجال تصنيع الأنتيكات والديكورات المنزلية منذ 3 أعوام تقريبًا، قائلة: اخترت المهنة دي لأني بحبها، وبحضر معارض أنتيكات لموسم رمضان و بعمل الانتيكات بشكال كثير فنانيس رمضان ، أشكال فرعونية ، فرقة ام كلثوم أشكال كثير جميلة و تحدثت أنها تعمل كل يوم منذ الصباح الباكر

اختتمت ام يوسف كلمها أن تتمني ان يكون لديها مصنع  كبير  أن ينفصها الخامات التي تكون مكلفة كثيراً
وتتمني أيضاً أن يكون لديها عماله كثيرة سيدات كثير  حتي لا تفعل كل شئ بمفردها و أنها تتمني أيضا عمره

7EC49DCF-FFB8-46E8-9CFA-FA34651FCAEB
7EC49DCF-FFB8-46E8-9CFA-FA34651FCAEB

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

ترشيحاتنا

وزير السياحة لرجال الأعمال القطريين: طرح حزمة جديدة من حوافز الاستثمار بمجال الفنادق

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

ارتفاع قياسي في عدد المساجد بـ روسيا

القومي لحقوق الإنسان: لم تصلنا أي شكاوي تمس شرعية الانتخابات الرئاسية

موثقة وواضحة|برلماني: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية رسالة خارجية وداخلية|فيديو

دار الإفتاء: غدا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة|تشييع جثمان زوج إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

فيديو

قبل لقاء كأس العالم.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة|فيديوجراف

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ