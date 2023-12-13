أنتيكات وتحف أشكال وألوان|قصة كفاح أم يوسف بالدرب الأحمر: بحب مهنتي ونفسي في «عُمرة»

أقدمت سيدة تسمي ام يوسف لديها 38 سنه على العمل في الانتيكات وجعلها مصدر رزق حلالاً لها.. حيث لم تر أمامها سوى الكفاح فقط من أجل تحصيل الرزق لأبنائها والإنفاق عليهم وتلبية احتياجاتهم.



وكشفت أم يوسف " لصدي البلد "، أنها تعمل بفن صناعة التحف والانتيكات وصنع بعض الأنواع الذي يتم استخدامها في ديكورات المنازل، و أضافت أنها تحضر الخامات المُستخدمة بنفسها والتى تتكون من "كولة وبوليستر"، قائلة: شغالة في فن الانتيكات والتحف من الكولة والبوليستر.

و تابعت أم يوسف أنها تضع بعض المواد الصلبة على الكولة و وتقوم بصبها داخل قوالب ذات أشكال مختلفة، مضيفة: بصب المادة في قوالب بعمل منها ديكورات للمنازل، وشغل الانتيكات لمحلات خان الخليلي



و استطردت ام يوسف أنها تحب و تهوي صناعة الديكورات المنزلية منذ الصغر وكانت تحاول صنع بعض المشغولات اليدوية، حتى ذهبت إلى مدرسة متخصصة في تعليم صنع الديكورات وحصلت على دورات تدريبية وأتقنت صناعة تلك الديكورات وتحضير الخامات اللازمة لصنعها، قائلة: من صغري وأنا بحب الحاجات دي، وروحت مدرسة اتعلمت فيها تصنيع الديكورات بشكل مجاني وخدت شهادة تقدير، وعرفت المواد المستخدمة وطريقة تحضيرها وبقيت أشتغل و اضافت بحب المهنة دي و عايزة استمر فيها لحد اخر يوم في عمري

وقالت أم يوسف، أنها تعمل في مجال تصنيع الأنتيكات والديكورات المنزلية منذ 3 أعوام تقريبًا، قائلة: اخترت المهنة دي لأني بحبها، وبحضر معارض أنتيكات لموسم رمضان و بعمل الانتيكات بشكال كثير فنانيس رمضان ، أشكال فرعونية ، فرقة ام كلثوم أشكال كثير جميلة و تحدثت أنها تعمل كل يوم منذ الصباح الباكر

اختتمت ام يوسف كلمها أن تتمني ان يكون لديها مصنع كبير أن ينفصها الخامات التي تكون مكلفة كثيراً

وتتمني أيضاً أن يكون لديها عماله كثيرة سيدات كثير حتي لا تفعل كل شئ بمفردها و أنها تتمني أيضا عمره