طارق نصير: ما حدث في الانتخابات عرس لم يحدث من قبل

أشاد اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، بالمشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرا إلى أن المصريين شيء مختلف .

واضاف طارق نصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المُذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، ان ما حدث هو عرس انتخابي لم يحدث من قبل ولم نر هذا الحشد الكبير، متابعا أنه الناس نزلوا عن حب ووعي حقيقي بالوطن.

وتابع أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية شعرت بأننا في ثورة ٣٠ يونيو، مشيرا إلى أن هناك تواجدا كبيرة من المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية.